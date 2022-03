Se abbiamo vecchie coperte o trapunte possiamo riutilizzarle per creare oggetti utili per la casa e per rinnovare il guardaroba

Quando si rimette in ordine la casa, specialmente durante le pulizie di primavera, capita spesso di imbattersi in oggetti e vestiti dimenticati. Ci sono ormai molti modi per ricavarci qualche euro, basta fotografare ciò che si vuol vendere e utilizzare un’app sullo smartphone. Ci possono essere casi in cui, però, ciò che abbiamo ritrovato presenta qualche difetto e, oltre a non servire più come un tempo, non possiamo metterlo in vendita. Potremmo notare delle macchie, oppure degli strappi. Se abbiamo vecchie coperte in lana o pile, oppure trapunte, potremmo farci qualcosa di utile senza doverle buttare.

Prendiamo i plaid in pile. Questo materiale si adatta alle pulizie domestiche poiché attira le particelle di polvere. La prima cosa che possiamo fare, quindi, è di ritagliare dei quadrati da usare per spolverare i mobili di casa. Non solo. Se abbiamo quella scopa con base piatta in plastica su cui inserire un panno adatto, possiamo prendere le misure e ritagliare il pile. Dovremo lasciare nei lati più lunghi, però, qualche centimetro in più e applicarvi un velcro oppure un elastico. In questo modo fisseremo il panno e potremo passarlo agevolmente sul pavimento.

Realizziamo una mantella

Un’altra idea è quella di creare con vecchie coperte di tessuto di lana o pile una mantella. Questa mantiene caldi in casa, ma se la stoffa è di un bel colore e non è rovinata, potremo anche indossarla per uscire. Per realizzarla, pieghiamo in due la coperta, con due lati aperti a destra e a sinistra e uno verso di noi. La parte piegata sarà in alto. Ora prendiamo le misure e segniamo il punto centrale sul lato lungo aperto. Con un cartoncino, segniamo, invece, la scollatura di un nostro maglioncino e poniamolo nel centro del lato ripiegato. Con le forbici, tagliamo a metà la stoffa superiore fino al centro della scollatura, poi anche questa. Ecco realizzata la mantella, che possiamo, volendo, anche bordare.

Se abbiamo vecchie coperte o trapunte possiamo riutilizzarle per creare oggetti utili per la casa e per rinnovare il guardaroba

Con una trapunta si possono fare alcune cose. Possiamo lasciarla intera o tagliarla in due, oppure ricavarci un quadrato, cucendo i bordi. Adesso potremo applicare cartoncini colorati, stampe, sonaglini, tessuti di diverso tipo. Abbiamo realizzato così una coperta-gioco per i bambini.

Sempre per i bimbi, si potrebbe fare con una trapunta un fasciatoio portatile di riserva. Basterà poggiare un cartamodello su quello che si ha già, poi usarlo per tagliare i contorni della trapunta, cucire e passare un gros grain o sbieco. Per fare la tasca, ripiegare un lato e cucire. Per la chiusura, applicare un velcro oppure un bottoncino automatico.

Una vecchia trapunta, poi, potrebbe servire quando si va a fare un picnic in campagna. Basterà poggiarla a terra e disporvi cibo e bibite. Sarà anche più comoda del solito plaid per sedersi o sdraiarsi sotto il sole.