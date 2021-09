L’errore da non commettere mai quando usciamo in passeggiata col cane è la prima cosa che ci insegnano ai corsi di addestramento. Per lunga esperienza personale ne abbiamo viste davvero tante, coi poveri padroni costretti anche a subire i rimproveri degli addestratori. Se abbiamo uno di questi cani e non obbedisce ai comandi o impara lentamente non preoccupiamoci perché è nella sua natura. Magari abbiamo avuto nella nostra vita più di un cane e ci siamo accorti della differenza di apprendimento in base alla razza. Non disperiamoci se ci troviamo in questa situazione di disobbedienza avendo cambiato tipologia di cane. Può decisamente capitare, tanto quanto possiamo avere un figlio vivace e uno più tranquillo. Vediamo in base a quanto riportato da molti studi di addestramento, quali sono le razze più ostinate nell’imparare i nostri comandi.

Il criterio di base per capire la velocità di apprendimento

Pur amandoli come figli, dobbiamo ricordarci che i cani sono pur sempre animali, dotati di cervello e ragione, comunque ridotti rispetto agli umani. Cosa che però non sembra a volte seguendo semplicemente un telegiornale e le notizie che arrivano dal Mondo. Lasciando comunque da parte ogni polemica, gli addestratori considerano elevato l’apprendimento di un cane che impari un comando dopo sole 5 ripetizioni. Così come potrebbero servire 15 ripetizioni per un cane da lavoro obbediente e recettivo.

Se abbiamo uno di questi cani e non obbedisce ai comandi o impara lentamente non preoccupiamoci

Se il nostro amico a quattro zampe non ci ascolta e non ci obbedisce è classificato tra i meno facili da addestrare se dobbiamo fargli capire una cosa un centinaio di volte. Ci permettiamo il consiglio di non guardare troppo ai cani degli altri, concentrandoci invece sul nostro. Non tutti sono Pastori tedeschi, Border Collie o Golden Retriever dall’incredibile facilità di apprendimento. Magari proprio per indole naturale il nostro amico non è tra quelli maggiormente addomesticabili. Ciò non toglie che magari qualche lezione di conduzione e portamento con dei professionisti possa fargli sicuramente bene.

Ecco le razze che faticano di più a obbedire

Posto dunque che non dobbiamo fare dell’obbedienza del nostro cane una malattia, dobbiamo prendere questa statistica come una curiosità senza farci condizionare. Tra gli amici a quattro zampe più restii a obbedire, troviamo:

il levriero afgano;

il bulldog;

il chow chow;

il pechinese;

il beagle;

il bullmastiff;

il chihuahua.

Fondamentale non pretendere che il nostro amico faccia le stesse cose degli altri cani e impari con la stessa velocità. Quante volte ci capita infatti in ufficio di spiegare un concetto a un collega che apprende subito e a un altro che invece dopo una settimana deve ancora capirci qualcosa?

