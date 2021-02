La cucina è forse l’ambiente più utilizzato in ogni casa. Si tratta di un luogo di convivialità, dove accogliamo gli amici e condividiamo i pasti ogni giorno. La funzione principale di una cucina ovviamente è quella della praticità, ma come tutte le altre cose anche l’occhio vuole la sua parte. Cambiare una cucina tuttavia spesso comporta una grande spesa. Ma se abbiamo una cucina vecchia possiamo renderla più moderna con queste idee geniali, senza per forza spendere un capitale.

Rinnovare e sostituire

Per prima cosa se abbiamo una cucina componibile possiamo pensare di sostituire la posizione dei mobili per portare una ventata di novità. In questo modo la stanza cambierà già molto.

Una soluzione davvero poco costosa ma di grande impatto è quella di cambiare colore. Dipingiamo qualche anta e cassetto con un nuovo colore per far cambiare volto alla nostra vecchia cucina. Scegliamo tinte pastello per andare sul sicuro, oppure tinte forte e contrastanti per un risultato vivace.

Anche la sostituzione di qualche elemento può far sembrare molto più giovane una cucina vecchia. Possiamo pensare di cambiare il piano di lavoro con uno più nuovo e più moderno. Le maniglie di ante e cassetti sono un particolare importantissimo nel restyling e di facile sostituzione. Un nuovo rubinetto più moderno può avere un grande impatto. Possiamo anche scegliere degli elettrodomestici con una linea più moderna, e in questo caso avremo anche un vantaggio energetico. Anche il piano cottura può essere sostituito con un piano a induzione più moderno e funzionale.

Infine possiamo pensare anche di sostituire il pavimento della cucina, un elemento tutt’altro che secondario in una stanza. Le soluzioni in questo caso sono infinite, ma un laminato può essere una scelta vincente perché non richiede lavori di muratura.

Piccoli particolari

Se abbiamo una cucina vecchia possiamo renderla più moderna con queste idee geniali. Anche i piccoli particolari possono avere un grande impatto sul risultato finale.

Molto di moda e davvero molto carini sono i rivestimenti adesivi. Ne esistono di bellissimi e dall’effetto molto naturale. Possiamo applicarli sui muri, sui mobili e soprattutto sulle vecchie piastrelle.

Anche rinnovare l’illuminazione può far cambiare volto alla nostra vecchia cucina. Usiamo luci a led, magari anche posizionate in basso.

Se abbiamo una cucina con poco spazio possiamo aggiungere qualche mensola che faccia da armadio aperto. Qui potremo sistemare non solo piatti, bicchieri e simili, ma anche foto, ricordi e piante.

A proposito di piante, l’aggiunta di fiori e di verde lussureggiante può aiutare tantissimo nel portare freschezza e novità a una stanza.