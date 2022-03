I gatti domestici sono belli, ma anche delicati. Noi vorremmo sempre preservarli dai problemi di salute, anche con controlli periodici dal veterinario, anche se a volte non basta. Se amano farsi un giro all’aperto, infatti, potrebbero essere colpiti da varie patologie alle quali, per fortuna, si può porre rimedio.

Sta a noi, ovviamente, guardare con attenzione ai loro comportamenti per notare eventuali cambiamenti. Perché il suo modo di comunicarci un disagio potrebbe essere proprio attraverso alcuni segnali del suo corpo. Tanti di noi, poi, preferiscono intervenire con metodi naturali per risolvere alcune problematiche legate alla salute del nostro micio. Se abbiamo un gatto in casa, perciò, dovremmo avere, in dispensa, alcuni prodotti, come carote, aglio e papaya, perfetti per risolvere diversi problemi.

Sono questi i segnali ai quali dovremmo fare attenzione

Sono diversi i sintomi che potrebbero indicarci che il nostro gatto è vittima di un malattia parassitaria. Ad esempio, le ore di sonno. Se vediamo il micio dormire più del solito e senza voglia di giocare è perché, magari, sta combattendo un disturbo che richiede riposo. Anche il dimagrimento è un segnale evidente che qualcosa non sta funzionando nel suo corpo e potrebbe essere proprio in virtù di questo disturbo fastidioso.

Altro segnale è quello della pancia gonfia, che potrebbe essere una conseguenza della malattia. Così come la diarrea, anche se questa, magari, dipende dal cambio di alimentazione o dall’aver mangiato qualcosa di strano. Così come il vomito continuo e dovremmo stare attenti a cosa rigetta fuori.

Un altro segnale è dato dal pelo del nostro gatto. Se lo vediamo meno lucido e arruffato potrebbe essere la conseguenza di una carenza di vitamine.

Se abbiamo un gatto in casa ecco i motivi per i quali potrebbe essere utile avere nella nostra dispensa o nel frigorifero le carote, l’aglio e l’aceto di mele

Tutti i sintomi elencati potrebbero significare che il nostro gatto domestico ha i vermi intestinali. Dei parassiti, insomma, potrebbero essere dentro il suo intestino. È evidente che davanti a questi problemi dovremmo andare dal veterinario per avere la certezza della diagnosi e farci consigliare da lui. Anche sui metodi naturali per aiutare il gatto a guarire sarà lo specialista a dirci quale adottare.

Tra i metodi naturali più utilizzati e consigliati in rete, c’è l’aglio. Tritarne finemente mezzo spicchio e mischiarlo con la sua pappa offre un prezioso antiparassitario al gatto. Anche far bollire una carota è utile. Ne dovremo aggiungere due cucchiaini, mescolandoli al suo cibo. Così come la papaya, in polvere o anche fresca, è un antiparassitario naturale, utile per eliminare i vermi.

Sono utili anche i semi di zucca, dalle proprietà lassative. Li tritiamo finemente e li mescoliamo al cibo; non più di un cucchiaino ogni 10 kg di peso del micio. E anche un paio di cucchiai di aceto di mele nell’acqua aiuterebbero a superare con più rapidità il disturbo.