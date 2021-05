I gioielli ci accompagnano durante le nostre giornate. E, soprattutto, tutti gli accessori dicono molto del nostro carattere e della nostra personalità. Ma l’aspetto negativo è che la maggior parte degli anelli, specialmente, è molto comune. Infatti, non è raro trovare un’altra persona che abbia un accessorio simile al nostro. Per evitare ciò, c’è un piccolo segreto che vogliamo svelare e che riguarda il riciclo creativo. Infatti, se abbiamo un cavo elettrico rotto o rovinato in casa non buttiamolo per nessuna ragione perché possiamo usarlo in questo modo formidabile.

Il nostro vecchio cavo elettrico può trasformarsi in un originalissimo anello che renderà il nostro stile unico

Abbiamo letto bene. Un cavo elettrico può davvero diventare un anello più unico che raro. Infatti, per realizzarlo, dovremo procurarci:

40 cm di un cavo elettrico colorato;

un tronchesino;

pinze con la punta arrotondata;

un misura anello o un cilindro che possa aiutarci a dare la grandezza giusta.

E adesso vediamo come utilizzare tutti questi elementi insieme per dar vita a un accessorio davvero originale.

Come creare un anello su misura per noi

Per prima cosa, incidiamo il filo elettrico con un tronchesino e con la pinza pieghiamo un’estremità così da decidere la grandezza del nostro anello. Avvolgiamo poi il filo tante volte quante saranno necessarie per raggiungere la grandezza del nostro dito. Ora facciamone passare il filo all’interno per realizzare una specie di piccolo cappio che andrà a chiudere il nostro accessorio. Con la pinza, poi, tiriamo il filo per bloccare il tutto. Perciò, se abbiamo un cavo elettrico rotto o rovinato in casa non buttiamolo per nessuna ragione perché possiamo usarlo in questo modo formidabile!

Ovviamente, prima di compiere queste operazioni, accertiamoci che non ci sia alcun pericolo. Il filo dovrà essere, per ovvie ragioni, scollegato da qualsiasi presa elettrica. E in più, assicuriamoci che non possa creare alcun tipo di contatto e che non ci siano rischi per la nostra sicurezza e per quella degli altri. Il riciclo creativo è utile e divertente, ma va fatto proteggendo la nostra salute. Una volta che ci saremo assicurati di tutti questi aspetti, potremo procedere a creare il nostro gioiello.

Approfondimento

Forse non butteremo più i flaconi finiti di shampoo, balsamo e detersivo nella spazzatura grazie a questi geniali metodi per riusarli