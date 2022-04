Ci sono alcuni sintomi che tendiamo troppo spesso a sottovalutare, ma che potrebbero nascondere condizioni di salute che meritano le attenzioni di un medico.

Oggi approfondiamo questo tema, conoscendo un sintomo estremamente comune che andrebbe monitorato se si presenta con grande frequenza. Se abbiamo spesso gli occhi rossi ci potrebbero essere varie cause, alcune passeggere, altre invece che richiedono un consulto medico. Approfondiamo dunque questo tema appoggiandoci alle considerazioni degli esperti.

Le potenziali cause di questo fastidioso sintomo

Secondo il Centro Oculistico di Humanitas, gli occhi rossi, detti anche iperemia congiuntivale, sarebbero un disturbo comune, causato dalla dilatazione dei vasi sanguigni dell’occhio. Questa dilatazione spesso ha origine da irritazioni o infezioni.

Tra le cause più comuni troveremmo traumi o corpi estranei presenti nell’occhio. In queste situazioni, indicano gli esperti, la soluzione sarebbe piuttosto facile da trovare e il problema rientrerebbe in breve tempo. Ci sono, però, delle cause più serie e più rare, come glaucoma o uveite, che invece meritano un immediato consulto dal medico.

Tra le cause di arrossamento troviamo la sclerite, che sarebbe un’infiammazione della membrana esterna dell’occhio. Per questo disturbo, generalmente sono prescritte delle terapie a base di acido ialuronico e amminoacidi. I pazienti che sono predisposti dovrebbero inoltre cercare di seguire un percorso di prevenzione.

Se abbiamo spesso gli occhi rossi queste potrebbero essere le cause e dovremmo rivolgerci al medico

La congiuntivite è forse il disturbo più conosciuto, che avrebbe tra i sintomi anche prurito e bruciore. Si risolverebbe generalmente con colliri antistaminici e, se la congiuntivite è batterica, anche con degli antibiotici.

Gli occhi rossi potrebbero anche essere causati da blefarite, ovvero un’infiammazione del margine della palpebra spesso di origine batterica. Se la blefarite tocca un solo follicolo si parla di orzaiolo, mentre quando l’infiammazione è acuta si ha un calazio. Si curerebbe con colliri antibiotici e pomate.

Inoltre, gli occhi rossi potrebbero arrivare anche da un’infiammazione della cornea, detta cheratite. Essa può avere diverse origini e dipendere, ad esempio, da virus o da un uso scorretto di lenti a contatto. In questo caso, la cura più adeguata è somministrata in seguito alla diagnosi precisa del medico.

Ricordiamo come sempre che è assolutamente necessario rivolgersi al medico in caso si manifestino questi sintomi e che non è possibile iniziare a seguire una cura autoprescritta. Allo stesso tempo, è bene rivolgersi al medico anche per seguire il miglior percorso preventivo possibile, a seconda delle specificità di ciascuno di noi.

