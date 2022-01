Poche piante come quella che andiamo a vedere oggi vantano un passato così glorioso. Le sue foglie cingevano nell’antichità le teste di imperatori e comandanti. Ma anche quelle di poeti e atleti vincitori. Chissà come sarebbe stata questa pianta se ci fossero stati i social e i media attuali a darle ancora più fama. Nella sua stessa parola si nasconde oggi il termine “laurea”. Eh, sì, perché la fine degli studi che porta al dottorato prevede ancora oggi che ci si cinga la testa con la sua corona. Ma, oltre alla storia, è il presente di questa pianta aromatica che ci serve per la nostra salute. Se abbiamo sempre fatto l’errore di non usare questa preziosa erba aromatica ci saremmo persi un grandissimo alleato del cuore.

Una delle piante dell’orto di nonna

Oggi nei nostri orti e giardini è più difficile trovare una piantina di alloro. Qualcuno ama però ancora piantarla, anche perché tiene lontani gli insetti ed è un ottimo cespuglio divisorio. Oggi è più facile trovare il rosmarino, la salvia, il basilico stagionale e la lavanda. Ma, l’alloro, preziosissimo per la salute, raramente mancava nell’orto di campagna delle nostre nonne. Era infatti conosciutissimo oltre che in cucina, anche per preparare delle tisane salutari. Tradizione vorrebbe infatti la tisana e il decotto di alloro come preziosi alleati per digerire ed eliminare il gonfiore di stomaco. Conseguenze, come ricorda anche questo studio, della ricchezza di vitamine, minerali e antiossidanti di questa pianta.

Potassio, calcio e magnesio sono presenti in maniera massiccia in questa pianta che molti utilizzano ancora oggi per le sue proprietà diuretiche. Possiamo usare l’alloro comodamente anche in cucina, non solo in foglie, ma nella versione più comoda polverizzata.

Attenzione a chi spaccia l’alloro come pianta dimagrante. La scienza ricorda infatti che l’alloro stimolerebbe diuresi e metabolismo, promuovendo la disintossicazione naturale dell’organismo. Sarebbero quindi delle conseguenze naturali queste azioni che porterebbero a smaltire qualche caloria di troppo. Ma l’assunzione dell’alloro andrebbe comunque inserita in una dieta equilibrata, priva di grassi e zuccheri eccessivi.

Perché è un aiuto anche in giardino

Accennavamo sopra alla valenza dell’alloro anche per allontanare gli insetti. Gli esperti inseriscono infatti questa pianta tra quelle repellenti e consigliate per giardini e terrazzi. Questo, grazie a una particolare sostanza, contenuta nell’alloro, che si chiama “cineolo”. Talmente potente, che quando mancavano i prodotti specifici, le nostre nonne utilizzavano l’alloro anche come tarmicida per salvare casa dalla loro invasione.

