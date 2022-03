Siamo totalmente sicuri che la password che abbiamo scelto sia fuori pericolo e che nessuno la conosca? Spesso la scelta delle password non è proprio geniale e a prova di ladro. Alcune volte sono chiavi di sicurezza abbastanza banali. Come la propria data di nascita, oppure il proprio nome e cognome con l’anno di nascita. Ecco queste sono le password che vanno evitate. Come bisogna evitare anche le ripetizioni dello stesso numero, ad esempio ripetere più volte la cifra 0. Certamente non è una chiave di sicurezza sicura.

Il dark web lo sa

Gli esseri umani, tutti, sono costantemente connessi e navigano su internet, quello che possiamo definire “buono”. Parallelamente esiste quello “cattivo”, il famoso dark web. Luogo virtuale dove succedono cose che è meglio non sapere. Sentiamo spesso parlare del dark web quando, ad esempio, vengono rubate delle informazioni personali che poi vengono rivendute. E in questo spazio, fatto di hacker, ci sono 20 password che sono state hackerate.

Se abbiamo scelto come password segreta una di queste parole, allora gli hacker nel dark web potrebbero conoscerla

Secondo un report della società di sicurezza Lookout, ci sono 20 password che girano nel dark web. Nel caso in cui una di queste password dovesse essere la nostra, dobbiamo immediatamente cambiarla. Vediamo allora le password, che andranno da quelle più semplici fino ad alcune leggermente più complesse.

Le password

123456;

123456789;

Qwerty;

Password;

12345;

12345678;

111111;

1234567;

123123;

Qwerty123;

1q2w3e;

1234567890;

DEFAULT;

0;

Abc123;

654321;

123321;

Qwertyuiop;

Iloveyou;

666666.

Ora, se abbiamo scelto come password segreta una di queste che abbiamo appena letto, dobbiamo assolutamente sceglierne una nuova. Evitiamo le password troppo semplici, optiamo invece per password più complesse.

Spesso abbiamo difficoltà a ricordarcele, ma in un Mondo in cui regna la tecnologia scriversi le password su un foglio di carta sembra essere l’idea più sicura.

Un foglio che abbiamo solo noi, nascosto in casa. In questo modo, se abbiamo dei dubbi, sappiamo dove si trova e possiamo rinfrescarci la memoria. Altra cosa da fare, molto importante, è quella di cambiare la password almeno ogni due mesi generandone sempre di nuove.

