Non c’è nulla di più avvilente di vedere la nostra maglietta preferita rovinata da un fastidiosissimo buco che abbiamo causato inavvertitamente. È sicuramente una cosa che può capitare a tutti, ma dobbiamo sapere come porre rimedio. E non sempre abbiamo tempo o voglia di andare in una sartoria per farla tornare come prima o di metterci a risolvere la situazione con ago e filo. Ma c’è un piccolo trucco che oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo spiegare. Perciò, se abbiamo rovinato la nostra maglia preferita, proviamo ad usare la carta da forno per aggiustarla!

Cosa ci serve per sfruttare questo rimedio della nonna

Ecco gli strumenti di cui avremo assolutamente bisogno per realizzare questo rimedio:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Carta da forno

Ferro da stiro

Asse da stiro

Nastro adesivo

Un panno bianco

Flacone spray con acqua all’interno

Tessuto termoadesivo

E adesso vediamo il procedimento da seguire per far tornare la nostra maglia come nuova.

Se abbiamo rovinato la nostra maglia preferita, proviamo ad usare la carta da forno per aggiustarla

Prendiamo la nostra maglietta e mettiamola a rovescio sull’asse da stiro, così da poter agire sul tessuto interno. Applichiamo del nastro adesivo sul foro che abbiamo procurato e aggiungiamo poi il tessuto termoadesivo. Ora, copriamo il tutto con un panno bianco e inumidiamolo con l’acqua contenuta nel flacone spray. Passiamo con delicatezza il ferro caldo per circa 10 secondi e dovremmo ottenere un risultato ottimo. Quando avremo finito questa operazione, giriamo la maglia, così da operare sulla parte esterna e mettiamola su della carta da forno. Questo sarà il passaggio più importante e, in questo caso, la carta forno sarà la più grande alleata. Pigiamo sull’area in cui prima avevamo notato il buco. In questo modo, riusciremo ad eliminare ogni tipo di residuo. Lasciando premuto per qualche minuto, i due tessuti si fonderanno e potremo dire addio al buco.

C’è, però, una precisazione da fare. Prima fra tutte è che questo rimedio funziona con piccoli buchi. Se ci dovesse essere un foro troppo grande, la toppa sarebbe eccessivamente evidente!

Approfondimento

Un geniale trucco per evitare che i maglioni di lana ricoprano tutto di peli