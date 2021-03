Con l’arrivo della primavera, tutti noi giustamente cominceremo a far arieggiare gli ambienti di casa molto più di quanto siamo stati abituati a fare negli ultimi mesi. I benefici che possiamo ottenere dal far circolare aria pulita in casa sono innumerevoli. Non solo combatteremo muffe e umidità, ma daremo modo a tutti i cattivi odori di abbandonarci definitivamente. Come in tutte le cose però esiste l’altra faccia della medaglia, ed in questo caso si tratta dell’arrivo, inevitabile, di mosche e insetti. A questo proposito tra poco sveleremo una soluzione interessante. Infatti se abbiamo questo problema sistemiamo del nastro adesivo intorno al letto e lo risolveremo immediatamente.

Le notti insonni

Soprattutto chi ha sempre vissuto in città e non ha mai avuto dimestichezza con tutto ciò che la natura può offrire, considera gli insetti e gli animaletti come il nemico numero uno dell’appartamento. Infatti non sono in pochi a non riuscire a prendere sonno la notte se sanno che all’interno della stanza c’è con loro una mosca, una zanzara o qualsiasi altro animaletto. Dunque, in particolare per tutte queste persone, oggi parleremo di un rimedio ottimo in questi casi. Vediamo di che si tratta. Dunque se abbiamo questo problema sistemiamo del nastro adesivo intorno al letto e lo risolveremo immediatamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Addio cimici

Oltre a tutte le presenze a cui siamo abituati, come appunto zanzare, mosche e ragni, in molti hanno a che fare anche con le cimici. Del resto si tratta di un animale molto diffuso nel nostro paese, e di conseguenza le troviamo presenti in diverse case. Ciò che infastidisce molto riguardo le cimici è il fatto che preferiscono solitamente i luoghi in cui ci rilassiamo, come appunto le lenzuola del letto. Proprio per questo, per difendersi, è esattamente qui che dobbiamo intervenire.

E lo possiamo fare con uno strumento comunissimo, ovvero il nastro adesivo. Dobbiamo procurarcene uno bio adesivo, ovvero che abbia la componente adesiva in entrambi i lati. Mettiamo il nastro lungo tutto il perimetro del letto, comprese le gambe, e aspettiamo di vedere i risultati. La mattina dopo troveremo le nostre prede probabilmente incastrate nel nastro, pronte per essere liberate possibilmente in natura. In questo modo saremo sicuri di non ritrovarcele in piena notte tra le lenzuola, e allo stesso tempo avremo utilizzato una tecnica non letale per questi animali.