Le piante soprattutto quelle ornamentali, possono essere attaccate ed infestate da piccoli fastidiosi animaletti che a lungo andare possono danneggiare la salute della pianta.

Per evitare che di giorno in giorno si possano infestare tutte con lo stesso problema, bisognerà agire in tempo per contrastare quest’ospite indesiderato per prenderci cura al meglio delle nostre piante.

Che cosa succede se non si interviene in tempo per salvaguardare la salute del nostro spazio verde

Questo particolare parassita è molto piccolo, da 1 a 3 millimetri ed è di colore giallo intenso con la differenza che rispetto agli altri afidi, quest’ultimo ha due punte nere ai due lati del dorso. Si tratta di pidocchi gialli che si nutrono della linfa delle piante che a lungo andare può provocare la morte della stessa.

Chiamati anche afidi del tiglio, sono ghiotti di piante ornamentali come la mandevilla e si riproducono a migliaia in pochissimo tempo. Ma con una dovuta disinfestazione si potrà prevenire il danno, prima che risulti irreversibile.

Accorgersi in tempo del problema, controllare periodicamente la salute delle piante, che sia in giardino o da balcone, sicuramente sarà preferibile. Le colonie si formano su ogni cima giovane, vicino ai fiori e sotto le foglie.

I pidocchi gialli si nutrono della linfa creando una sorta di foro. Questa operazione indebolisce la pianta e la espone a molti rischi. Oltre a ciò, la pianta stenta nella crescita e soffre, oltre ad un decadimento delle foglie che appassiranno.

Se abbiamo questo ospite indesiderato sulle nostre piante dovremmo assolutamente agire in tempo

Una delle soluzioni che si possono adottare, se l’infestazione è circoscritta, è rimuovere manualmente gli insetti, pulendo le foglie accuratamente con l’acqua. Inoltre le parti particolarmente infestate dovranno essere potate per asportar via gran parte del problema.

Dopo aver fatto questo si potrà preparare un rimedio naturale di ortica, aglio, chiodi di garofano e tabacco e spargere il tutto sulle foglie e sul fusto della pianta.

Anche l’olio di Neem è molto utile per eliminare gli insetti in modo del tutto naturale. Quest’ultimo può essere vaporizzato sulle piante per contrastare i pidocchi gialli e prevenirne la comparsa.

Il sapone di Marsiglia è uno dei rimedi che viene utilizzato molto spesso, in scaglie o liquido in un po’ d’acqua e vaporizzato sulla pianta. Questo rimedio è molto invasivo se non si esegue con attenzione la pianta potrebbe soffrire per il troppo sapone e seccare.

Altro rimedio naturale molto efficace è ottenuto dai fiori di piretro e sarà possibile trovare questo insetticida naturale in qualsiasi vivaio.