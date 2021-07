Molti di noi hanno nel proprio armadio magliette vecchie, bucate o rotte. Insomma, questo è un vero e proprio must. Dopo qualche stagione, infatti, è inevitabile che questi capi di abbigliamento invecchino e si rovinino. E noi, per cambiare il nostro guardaroba, tendiamo a buttare via le maglie che ci sembrano troppo antiquate. Ma forse potremmo riutilizzarle in alcuni modi che non ci aspettiamo, per risparmiare e imboccare la via del riciclo creativo. Scopriamone qualcuno.

Se abbiamo magliette vecchie che vogliamo buttare fermiamoci e sfruttiamole in questo modo geniale

Sembra incredibile, ma una vecchia maglietta ormai troppo rovinata può diventare un fantastico bavaglio per bambini. Tutto ciò che dovremo fare, infatti, sarà riportare la forma del bavaglino su un foglio, tracciarne i contorni sulla maglia e tagliare. Basterà poi legare la parte superiore per poter mettere il bavaglio al collo e il gioco è fatto!

Inoltre, una vecchia maglia può anche diventare una fantastica busta per la spesa. Infatti, ci basterà tagliare via le maniche e, come per il bavaglio, annodare le estremità, creando una borsa perfetta per i nostri alimenti.

Anche i nostri animali domestici potranno usufruire delle vecchie magliette

Pochi ci avrebbero pensato, ma una vecchia maglia può anche diventare un fantastico gioco per i nostri amici pelosi. Infatti, ci basterà ritagliare alcune strisce arrotolandole per fare un piccolo boomerang di stoffa adatto a cani e gatti.

Insomma, le idee sono davvero tantissime e ce ne sono sicuramente molte altre da provare. Ma una cosa adesso è sicura. Se abbiamo magliette vecchie che vogliamo buttare fermiamoci e sfruttiamole in questo modo geniale! Potrà rivelarsi la migliore idea di sempre. Prendendo la via del riciclo creativo potremo dare sfogo alla nostra fantasia e alleggerire anche il portafogli. Perciò, mettiamoci al lavoro!

