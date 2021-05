La “sfortuna” di avere le ferie solo nel mese di agosto. Una pena per molti milioni di italiani, costretti a fare le ferie estive solo nel periodo di chiusura dell’azienda o dell’ufficio. Beati ad esempio i tedeschi, che invece, grazie alle festività del loro calendario, spalmano le ferie da primavera ad autunno. E, come tutti gli anni, ecco il dilemma su quali mete scegliere, senza rimetterci il fegato per i costi eccessivi. Nella speranza poi di trovare una meta, dove non essere tutti ammassati come in un formicaio. Se abbiamo le ferie solo in agosto ecco due mete lontane dal caos dove divertirsi e rilassarsi senza spendere cifre folli. Stupiremo i nostri Lettori con due posti magnifici, ma fuori dalle rotte ferragostane.

Un viaggio insolito nei paesi baschi

Prima tappa del nostro insolito giro alla ricerca di mete interessanti e rilassanti, la “capitale” dei Paesi Baschi: Bilbao. I giovani amano questa città che sa fondere meravigliosamente stili, culture e tradizioni internazionali. Forse la città spagnola più innovativa e creativa, assieme a Valencia. Sferzata dal venticello dell’Atlantico, Bilbao offre anche una cucina strepitosa e poco conosciuta. Assieme a musei molto interessanti e una città antica dal fascino immutato. Nella sua modernità, Bilbao riesce a essere affascinante e accattivante anche nei quartieri e negli edifici più recenti.

La capitale della Scozia

Se abbiamo le ferie solo in agosto ecco due mete lontane dal caos dove divertirsi e rilassarsi senza spendere cifre folli, puntando su Edimburgo. Personalmente una delle più belle città mai viste. Soprattutto una città a misura di turista. Splendidi parchi, castelli, musei gratuiti, gallerie d’arte. E, ancora intere vie piene di negozi, per fare shopping in tranquillità, approfittando anche della gentilezza di questo popolo. Edimburgo è pura magia. Una città cosmopolita, ma sicura. Lontana dallo stress e dai mali del momento. Adatta alle famiglie, ma anche ai più e meno giovani. Senza contare che qui potremo assaggiare le birre più buone del mondo a prezzi mai visti.

