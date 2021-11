Quante volte siamo state ferme e indecise davanti alla sterminata varietà di rossetti disponibile in qualunque negozio di bellezza? Ce ne sono a centinaia, dai nude ai colori squillanti, dai gloss ai matte. Scegliere quello più adatto a noi potrebbe sembrare un’impresa impossibile. In realtà però, esistono alcune semplici regole che possiamo seguire per scegliere il rossetto più adatto a noi in base a colore e tonalità della pelle e dei capelli.

In particolare, oggi vediamo quale rossetto scegliere se abbiamo la pelle chiara e i capelli castani, una combinazione molto comune nella popolazione italiana.

Se abbiamo la pelle chiara e i capelli castani è questo il colore di rossetto che fa per noi

Ovviamente la regola non è ferrea e la scelta del rossetto dipenderà da molti fattori tra cui il nostro outfit e l’occasione particolare per cui lo indosseremo. Ma in generale, esiste un trucco molto semplice per capire qual è il rossetto perfetto per noi. Prima però, dobbiamo determinare qual è il sottotono della nostra pelle. A grandi linee esistono tre tipi di sottotono: quello caldo, quello freddo e quello neutro. Se abbiamo la pelle chiara, è molto facile determinare il nostro sottotono osservandoci i polsi.

Infatti, se le vene nel polso appaiono verdi, abbiamo sottotono caldo. Invece, se appaiono blu, abbiamo sottotono freddo. Infine, se sono di un colore intermedio, avremo sottotono neutro e in questo caso potremo scegliere qualunque rossetto.

Una volta determinato il sottotono, possiamo scegliere il rossetto.

Per pelle chiara con sottotono freddo sì a rossetti con note blu e viola

Se abbiamo i capelli castani e una pelle chiara con sottotono freddo, possiamo scegliere rossetti con sottotono blu o viola. Questo non vuol dire indossare un rossetto blu o viola, ma scegliere un rossetto che nella scala dei colori si avvicina di più al blu o il viola. Per esempio un rosso ciliegia. O un rosa che ha qualche sfumatura violacea. Faranno un figurone sulla nostra pelle.

Per pelle chiara con sottotono caldo scegliamo rossetti con note arancioni o corallo

Al contrario, per pelle con sottotono caldo, puntiamo su rossetti con colori più vivaci, come l’arancione o il corallo, ma anche il mattone. Questi colori faranno risaltare meglio la nostra pelle e i nostri capelli.

