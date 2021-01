Una delle maggiori scocciature del mattino, quando ci apprestiamo a partire con la macchina, è trovare i vetri appannati. Problema tipicamente invernale, ma che possiamo riscontrare anche nelle mezze stagioni, con gli sbalzi termici e la presenza di umidità. L’appannamento, infatti è l’incontro-scontro tra l’aria calda e quella fredda che vanno a fare del nostro parabrezza il loro campo di battaglia. Per quanto riguarda questo periodo dell’anno, parliamo di scontro tra il gelo del vetro del parabrezza e l’area circostante. Se abbiamo i vetri sempre appannati è per colpa di questi errori impensabili, che facciamo quotidianamente. Infatti, non ci sono solo i consigli per eliminare questo problema, ma anche i suggerimenti sulle azioni da non compiere.

Pensare che aria calda e clima siano la stessa cosa

Uno degli errori che qualcuno di noi commette è pensare che l’aria calda normale e quella del climatizzatore consumino entrambe benzina. Non è così, perché l’aria calda è il frutto del riciclo e del trasporto dell’aria calda del motore, che rientra nel radiatore, a temperatura più bassa.

Temperature troppo elevate

Se abbiamo i vetri sempre appannati è per colpa di questi errori impensabili, tra cui aumentare al massimo il clima. Secondo, gli esperti internazionali del settore auto, infatti, otterremo risultati positivi con qualche istante di più, ma a temperatura costante. Addirittura, stando ai consigli dei tecnici del gruppo Volkswagen, la temperatura ideale per avere un abitacolo perfetto è di 21,5 gradi centigradi. Se abbiamo il clima automatico, invece, utilizziamolo, perché sarà il nostro alleato migliore per avere vetri e visuale sempre perfetti.

Il flusso e la sorgente dell’aria

Se ci accorgiamo che il parabrezza non si spanna, vuol dire che dobbiamo cambiare il flusso, la direzione e la sorgente dell’aria. Tecnicamente, ogni vettura, è dotata di due diverse sorgenti che regolano la circolazione dell’aria nell’abitacolo. Il primo, arriva dal riciclo interno, il secondo, dall’inserimento dell’aria esterna. Molte volte non ci pensiamo, ma, a darci una mano potrebbe proprio essere l’azionamento del pulsante che immette l’aria dall’esterno. E, sempre in materia di aria esterna, suggeriamo un piccolo trucco per evitare di trovare i vetri appannati alla mattina:

nel caso in cui la nostra macchina sia parcheggiata all’esterno, ma comunque in un luogo recintato e sicuro, lasciamo i finestrini davanti leggermente abbassati. Ciò ci permetterà al mattino di trovare la medesima temperatura interna ed esterna all’abitacolo, evitandone l’appannamento.

Consigliamo, dato il particolare freddo del momento, anche la lettura di approfondimento su come levare il ghiaccio dal parabrezza in modo naturale e sicuro.

