Avere una cucina pulita può sembrare un vizio. Invece no, è sinonimo e sintomo dell’importanza che diamo alla nostra igiene e alla cura della nostra casa.

Certo, i più attenti diranno che il piano cottura o, in generale, i fornelli, si puliscono così spesso da non far formare nemmeno un briciolo di sporco. Tuttavia, ci sono degli alimenti o delle preparazioni che sporcano molto di più di altre. Infatti, se abbiamo i fornelli della cucina sempre troppo sporchi è per questa ragione. Vediamo ora qual è e come evitare che tutto ciò si verifichi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Preparazioni al curry

Chi ama il curry ha bisogno di poche parole. Quando lo si cucina, si usa spesso come spezia per la carne o per insaporire le verdure. Noi di ProiezionidiBorsa proponiamo questa carne (focus qui) per la prossima cena a base di curry, è una vera delizia. Una meraviglia per il palato, che ci fa pensare a popoli esotici e a mete lontane.

Tutta questa poesia però si interrompe, o meglio si infrange proprio, quando vediamo l’effetto che il curry fa sui fornelli della nostra cucina.

In particolare, il contatto con il calore e soprattutto con il fuoco, provoca delle reazioni chimiche che rendono il curry un elemento di sporcizia. Infatti, se spolveriamo il curry sulla nostra padella e ne facciamo cadere, inavvertitamente, un po’ sul fuoco, noteremo delle piccole scintille.

Ecco, esattamente in quel momento stiamo sporcando tantissimo tutti i fornelli. E, cosa ancor più grave, se non puliamo subito rischiamo di trovarci con uno sporco difficilissimo da togliere.

Il consiglio

Insomma, il consiglio è molto semplice. La prossima volta che cuciniamo qualcosa al curry, ricordiamoci di fare estrema attenzione a centrare la padella. Oppure, cerchiamo di metterne di meno, cosicché riusciamo a diminuire considerevolmente il rischio di trovare tutto sporco dopo.

Ecco perché se abbiamo i fornelli della cucina sempre troppo sporchi è per questa ragione.