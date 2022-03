I capelli possono essere in vari modi. E per ogni tipo di capello, infatti, esiste uno shampoo diverso. Ci sono quelli per coloro che hanno i capelli secchi, grassi, tinti o con la forfora. Ma poi ci sono anche quelli per capelli ricci o lisci. Ad esempio lo shampoo per chi ha i capelli tinti è fondamentale perché serve a conservare la tinta e a non farla andare via. Insomma, mantiene il colore vivido sul capello. Lo shampoo per la forfora serve a nutrire il cuoio capelluto ed evitare così la fastidiosa neve sulle spalle. Se invece abbiamo i capelli secchi allora è necessario nutrirli per bene, al contrario invece se abbiamo i capelli grassi.

Ma basta solo questo? In realtà no. Ad esempio se abbiamo i capelli grassi dobbiamo usare pochissimo balsamo e fare attenzione che non vada sulla cute. Infatti stendiamo il balsamo accuratamente solo sulle punte dei capelli, e ricordiamoci sempre di usarne uno apposito per capelli grassi. Questa regola, in realtà, vale per tutti i tipi di capelli. Infatti, il balsamo non andrebbe messo sulla cute. Ma dobbiamo fare molta attenzione se abbiamo i capelli grassi. Se abbiamo questa tipologia di capello, però, dobbiamo stare molto attente anche a come utilizziamo il phon.

Se abbiamo i capelli di questo tipo è meglio tenere il phon lontano mentre li asciughiamo

Anche il phon, infatti, gioca una parte importante per la resa finale del nostro hair styling. Avevamo già visto come fare se i capelli dopo l’asciugatura del phon sono crespi, gonfi ed elettrici. Ma maneggiare correttamente questo strumento serve anche per chi ha i capelli grassi.

Chi ha infatti un capello grasso dovrebbe evitare di asciugarsi i capelli con il phon troppo vicino alla cute. Già di per sé andrebbe tenuto lontano, ma se abbiamo i capelli grassi ancora di più. Questo perché il calore, e quindi le alte temperature, fluidifica il sebo e quindi va a peggiorare il problema.

Dunque la cosa migliore da fare è asciugare i capelli tenendo il phon molto lontano, soprattutto dalla cute. In alternativa, possiamo usare un diffusore oppure un vecchio calzino pulito sopra il getto d’aria caldo. Se invece abbiamo tempo allora usiamo l’aria fredda, in questo modo non ci saranno temperature calde. E allora se abbiamo i capelli di questo tipo è sempre meglio asciugarli tenendo il phon lontano.

