Se dobbiamo adottare un cane, dobbiamo fare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali, per essere certi che faccia al caso nostro. Ad esempio, dobbiamo essere sicuri che si adatti alla nostra routine quotidiana. Se siamo fuori casa per tante ore al giorno, vogliamo un cane indipendente e che non si senta troppo solo.

E poi è fondamentale che il nostro amico vada d’accordo con tutta la famiglia. Quindi, deve andare d’accordo con i bambini, con il padrone, ed anche eventualmente con il gatto.

Ci sono tanti cani che fanno amicizia con i felini, ma purtroppo ce ne sono anche tanti che non sono proprio adatti a stare con i gatti. Oggi ne vedremo tre che hanno proprio questo problema. Infatti, se abbiamo gatti in casa adottare questi cani potrebbe non essere la scelta giusta, vediamo quali sono.

Le tre razze

Iniziamo con il Manchester terrier. Questo cane di origine inglese è da sempre stato allevato per cacciare ratti e altre piccole creature. Per questo è perfetto se vogliamo avere casa e giardino liberi da fastidiosi roditori.

Si tratta, inoltre, di un cane indipendente e molto ben educato, oltre che fedele alla famiglia. Insomma, un ottimo amico a quattro zampe, ma, generalmente, non mostra particolare simpatia verso i piccoli felini addomesticati. Quindi, evitiamo di adottarlo se abbiamo già un micio.

Proseguiamo con l’Australian Cattle Dog. Questo cane fa parte di una razza estremamente intelligente e molto attiva. Si tratta di un animale agile e forte, che potrà seguirci anche in lunghe camminate.

Tuttavia, sono anche bravi cacciatori e questo potrebbe non favorire un’eventuale convivenza con un gatto. Può darsi che tolleri un felino se ci è cresciuto insieme, ma si tratta di casi rari. Meglio evitare, quindi, di scegliere questo cane se abbiamo o pensiamo di prendere anche un gatto.

Concludiamo con lo Schipperke, un cane di origine fiamminga. Gli Schipperke sono animali molto attivi e che amano essere coinvolti in giochi ed in lunghe passeggiate. Possono essere un po’ riservati e poco amichevoli con gli estranei, ma amano tantissimo la propria famiglia.

Vivono bene sia in campagna che in città e non richiedono tantissima cura. Sono stati allevati per secoli per cacciare piccoli animali, per questo motivo anche loro potrebbero non essere adatti a condividere il proprio “nido” con un micio.

Ovviamente, ogni cane ha il suo carattere e non mancano gli episodi in cui i cani di queste razze hanno stretto amicizia con i felini di casa.