Se abbiamo dei problemi a raggiungere i risultati nell’allenamento la soluzione potrebbe essere questa

La nostra salute si poggia su pochi ma fondamentali capisaldi. Innanzitutto su un benessere psichico. Stare bene con sé stessi è una precondizione essenziale. La forma fisica, tuttavia, è altrettanto imprescindibile. L’alimentazione deve essere sempre bilanciata. L’esercizio fisico non deve mai mancare. Alcuni, però, dopo anni stentano ad arrivare ai traguardi prefissati.

Può sembrare incredibile, impensabile e paradossale ma se abbiamo dei problemi a raggiungere i risultati sperati nell’allenamento la soluzione potrebbe essere questa.

Molte persone si gettano a capofitto in allenamenti stancanti e massacranti. Sono convinti di seguire la via giusta. Non sanno, però, che in tal modo non avranno i risultati sperati. Dopo mesi, ci si può sentire sconsolati e si può mollare tutto. Si consiglia sempre di rivolgersi ad un professionista. Il rimedio, tuttavia, può essere dietro l’angolo.

Se abbiamo dei problemi a raggiungere i risultati sperati nell’allenamento la soluzione potrebbe essere questa

Il Journal of Strength and Conditioning Research ha pubblicato uno studio particolare e illuminante. Le persone che si allenavano tre volte a settimana avevano gli stessi risultati di quelli che si allenavano 6 giorni su sette.

Come è possibile? Come si può spiegare un’affermazione del genere?

Di sicuro è necessario interrogarsi e fare tesoro delle informazioni della scienza. Soprattutto, però, è importante che esse si riflettano nella nostra vita quotidiana.

Allenarsi di meno

Come si è visto in un articolo precedente, il riposo è importantissimo quando ci si allena. È proprio questa una delle motivazioni per cui si sono avuti i risultati succitati. Ma questo come si può riflettere nella pratica?

Sicuramente ci si può allenare di meno.

Molti giudicheranno tale affermazione paradossale e velleitaria. Non è proprio così. Se non si ottengono i risultati sperati il problema potrebbe essere proprio l’overtraining. Allenarsi troppo, a volte, equivale quasi ad allenarsi troppo poco.

Ebbene sì. La soluzione a tale problematica può essere proprio la più incredibile e impensabile.