Il sole è essenziale per lo sviluppo di una pianta. Senza di lui smetterebbe di crescere, di creare i fiori e prima o poi morirebbe. Nonostante questo, anche il troppo sole può essere dannoso per queste forme di vita. Per questo, dobbiamo scegliere delle piante adatte in base alla quantità di sole che possono ricevere. Se abbiamo balcone o giardino spesso al sole queste 3 piante colorate sapranno resistere regalandoci abbondanti fioriture tutta l’estate.

Pelargonium

Se esiste un fiore considerato il re dei balconi, questo è sicuramente il Pelargonium. La maggior parte di noi però lo conosce con il nome di geranio. Si tratta di una pianta estremamente diffusa nel nostro paese, nonostante abbia un’origine africana. Questo ci dice però che è una pianta in grado di sopportare caldo e sole, anzi ne ha proprio bisogno! Ecco perché troviamo centinaio di gerani che coronano i nostri balconi e terrazzi. Si tratta anche di una pianta estremamente resistente alle malattie e alla siccità. Nonostante questo, per godere dei suoi fiori assicuriamoci di innaffiarli a dovere. Il loro spettacolo floreale durerà per tutta l’estate.

Convolvolo

Ecco un altro fiore amante del sole. Il Convolvolo è quindi una pianta perfetta per balconi e giardini molto esposti. L’importante è che non sia in una zona o troppo ventosa. Si tratta di una pianta erbacea sempreverde. Le fogne sono verde chiaro e ricoperte di una peluria argentea. Dalla tarda primavera poi sino alla fine dell’estate possiamo ammirare i suoi caratteristici fiori. Presentano una forma trombetta e sono di un colore bianco candido. A seconda della varietà però, possiamo godere di tanti altri colori.

Eurypos Pectinatus

Non dovrebbe essere una sorpresa il fatto che la maggior parte delle piante amanti del sole vengano spesso dall’Africa. È questo è il caso del Eurypos Pectinatus. Anche questa è una pianta sempreverde e può raggiungere fino a 1 m di altezza. Per questo viene spesso utilizzata nelle bordure. Nonostante questo, può adattarsi anche alle dimensioni di un vaso. I suoi fiori sono molto simili alle margherite, generalmente di un colore giallo vivo che saprà portare allegria sui nostri balconi.

È in grado di sopportare lunghe ore di sole diretto e la siccità. Anche in questo caso però consigliamo di innaffiarla con frequenza per godere di una fioritura abbondante. Questa può durare sino al pieno autunno. Quando arriveranno i primi freddi però sarebbe meglio proteggerla o portarla in casa.

Ecco perché se abbiamo balcone o giardino spesso al sole queste 3 piante colorate sapranno resistere regalandoci abbondanti fioriture tutta l’estate.