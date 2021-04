Pasqua è ormai passata da un pezzo, ma nella maggior parte delle case italiane, il cioccolato delle uova di Pasqua è ancora in circolazione. Dopotutto, durante le feste ci sono così tanti dolci da mangiare, dalle colombe alle pastiere, che il cioccolato non è tra le nostre priorità.

Ma ora che abbiamo smaltito la colomba pasquale, che cosa farne di tutto il cioccolato avanzato?

Anche se sono passati diversi giorni da quando abbiamo aperto l’uovo, non buttiamo via il cioccolato. Può essere usato in molti modi diversi se non ce la sentiamo di consumarlo così com’è.

C’è una ricetta in particolare che è semplicissima, gustosa e salutare.

Se abbiamo ancora del cioccolato avanzato dall’uovo di Pasqua non buttiamolo via, è perfetto per questa ricetta con la frutta.

Scegliamo della frutta fresca

La ricetta per riciclare l’uovo di Pasqua è semplicissima. Per realizzarla ci serve del cioccolato, della frutta fresca, e due pentolini.

La frutta più adatta a questa ricetta sono le banane e le fragole, ma possiamo anche prepararla con la mela, con i kiwi o con le pere.

Sciogliamo il cioccolato a bagnomaria

Di quale ricetta stiamo parlando? Semplicissimo: delle fettine di frutta fresca ricoperte di cioccolato fuso. Questa ricetta è perfetta se il nostro uovo è di cioccolato fondente, ma si adatta bene anche al cioccolato al latte.

Per prepararla dobbiamo far sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Prendiamo due pentolini di dimensioni diverse, mettiamo due dita d’acqua in quello più grande, e appoggiamoci dentro quello più piccolo. Mettiamo dei pezzi di cioccolato nel pentolino più piccolo e accendiamo il fuoco a fiamma bassa.

Mentre il cioccolato si scioglie, tagliamo la frutta che abbiamo scelto a fettine sottili e distribuiamola su un piatto.

Quando il cioccolato sarà completamente sciolto, facciamolo colare sulla frutta. Consumiamolo subito per un dolce semplicissimo e buonissimo.

Possiamo anche usare il cioccolato avanzato dell’uovo per preparare il dolce più semplice del mondo che ha solo due ingredienti. Ecco la ricetta.