Chi ha a disposizione solo il davanzale di una finestra, sogna di avere un giardino coloratissimo, fiorito e profumato. Tuttavia, con poco lavoro, può godersi, anche in poco spazio, un tripudio di corolle fiorite a patto di saper scegliere quelle giuste.

Se abbiamo a disposizione solo un davanzale, ecco le rose da piantare in vaso che tutti ci invidieranno. Conosciamole meglio, con i suggerimenti di Noi, Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Le varietà allegre e rifiorenti

Se abbiamo una finestra con tapparella, basta assicurare un paio di sbarre di ferro ai muri laterali. Con un paio di tasselli e due piattine angolari in acciaio, possiamo ricavare sul davanzale uno spazio verde in sicurezza, che potrà darci grandi soddisfazioni.

Posizioniamo subito un sottovaso rettangolare, possiamo anche crearlo a misura con una lastra di alluminio leggero o di rame che si trova facilmente degli store fai-da-te. Altrimenti possiamo utilizzare la scatola in latta gigante di una confezione gigante di tonno.

Scegliamo ora due o tre vasi o una vaschetta alta almeno venti centimetri e piantiamo delle rose forti e compatte, ideali per la coltivazione in vaso in pieno sole e in zona arieggiata.

Le rose miniatura sono perenni, si sviluppano a cespuglio e fioriscono in continuazione dalla primavera fino a novembre.

Sono originarie dell’emisfero boreale, con fusti molto dentellati e ricchi di spine e producono fiori di colore rosso, bianco, giallo, rosa.

Sono perfette per i davanzali perché non richiedono molto terreno intorno. Per una resa ottimale, si usano di solito esemplari facenti parte della stessa varietà.

È molto importante evitare l’infestazione di erbacce intorno alle roselline. In alternativa sono molto spettacolari le rose selvatiche e le “girandola”, dal centro giallo con orli rosso carminio, allegre e profumate. Bisogna potarle opportunamente per non farle sviluppare troppo in altezza.

Tutte le rose coltivabili sul davanzale si abbinano bene a piante aromatiche basse come timo e lavanda.