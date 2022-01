Con alcuni piatti è meglio bere il vino rosso, mentre con altri è meglio optare per quello bianco. Questa diatriba tra bianco e rosso ormai è secolare. Ed esiste la concezione che il rosso vada bene per la carne e che il bianco per il pesce. Ma in realtà non è affatto così. Infatti ci sono dei vini bianchi che possiamo tranquillamente gustare assieme alla carne e dei vini rossi, più leggeri, che stanno bene con il pesce. Però se a tavola portiamo questa verdura, facciamo attenzione a servirla con il vino perché sarà piuttosto difficile l’abbinamento. E il risultato finale potrebbe andare a rovinare il gusto del vino. Quindi quando scegliamo il menù da fare e vogliamo anche accompagnare il pasto con del vino, dobbiamo fare molta attenzione a quello che scegliamo.

Come si dovrebbe servire il vino

Per conoscere del tutto il mondo del vino, è importante sapere anche il modo in cui questo si versa, la temperatura di conservazione e il bicchiere da usare. E questo va in base alla tipologia di vino che decidiamo di mettere in tavola. Ci sono i vini giovani, quelli medi e quelli maturi. Ad esempio con il vino bianco ecco i possibili abbinamenti, come conservarlo e il bicchiere giusto da usare. Mentre se abbiamo deciso per un vino rosso, ecco con cosa possiamo abbinarlo, la temperatura di conservazione e il bicchiere da usare.

Se a tavola portiamo questa verdura, facciamo attenzione a servirla con il vino

Ora invece vediamo qual è la verdura che fa molta difficoltà ad abbinarsi con il vino. Se nel nostro menù abbiamo deciso di inserire i carciofi, allora dobbiamo stare molto attenti. Questa verdura infatti è tanto deliziosa, ma spinosa da abbinare. Motivo per cui non possiamo scegliere un vino a caso, anche se ottimo. Anzi forse evitiamo di usare vini troppo costosi perché potrebbero rovinarsi.

Infatti i carciofi hanno un’importante componente tannica, che si accosta male a quella del vino. L’unione quindi della componente dei carciofi e quella del vino crea in bocca una sensazione un po’ strana. E se siamo degli amanti del vino, il suo gusto potrebbe essere rovinato. Tra il rosso e il bianco, scegliamo sempre il bianco naturalmente privo o povero di tannini. Ad esempio un Vermentino sardo potrebbe fare al caso nostro. Altrimenti anche una bollicina potrebbe fare al caso nostro. Dipende a quale portata, però, siamo del nostro pranzo.

Approfondimento

Invece delle patate proviamo questo tubero gemello con un indice glicemico più basso e senza solanina