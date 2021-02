Soffrire di un’allergia o di un’intolleranza alimentare non è sempre un fenomeno particolarmente evidente. Capita infatti spesso a molti di scoprire di averne una per caso, senza che mai ci fosse stato un minimo dubbio a riguardo. Questo succede perché esistono diverse forme di allergia che, a seconda dei casi, possono presentarsi in una forma più o meno aggressiva, e di conseguenza evidente.

Piccoli segnali

Chi si ritrova a dover convivere con un’allergia conclamata prende, come è normale che sia, tutte le precauzioni del caso. Conosce solitamente bene gli alimenti che non può mangiare ed anche tutti i piatti in cui determinati ingredienti non possono essere inseriti. Chi invece non sa di essere allergico per forza di cose non prenderà nessun tipo di precauzione. Proprio per questo potrebbe sperimentare dei fastidi che, se letti con la chiave giusta, potrebbero essere visti come piccoli segnali. Proprio per questo, vediamo perché se a tavola il naso prude e gli occhi lacrimano potremmo soffrire di questa allergia.

La capsaicina

Un’allergia non è altro che una reazione del nostro corpo a determinate sostanze presenti in alcuni ingredienti. Vedendoli come dannosi infatti, il sistema immunitario decide di attivarsi. Come conseguenza notiamo quelli che definiamo a tutti gli effetti come i sintomi di un’allergia. Nel caso della capsaicina, la sostanza presente nel peperoncino e dunque nei cibi piccanti, questi sintomi sono molto particolari. Riconoscerli quindi è fondamentale per individuare il disturbo e, dunque, prendere le precauzioni necessarie. Vediamo allora perché se a tavola il naso prude e gli occhi lacrimano potremmo soffrire di questa allergia.

Se quando mangiamo cibi particolarmente piccanti sperimentiamo un prurito al naso e un’eccessiva lacrimazione, il nostro corpo potrebbe aver problemi a tollerare la capsaicina. È un’allergia molto diffusa e quindi le probabilità sono alte. Potrebbe passare per anni inosservata, quando invece è molto utile sapere di soffrirne. Questi sintomi sono chiari messaggi del nostro corpo, il quale ci avverte che non tollera questo tipo di alimenti. Sarebbe dunque saggio ascoltarlo e farci alcuni controlli, per capire se sia meglio evitare in futuro di assumere peperoncino e cibi particolarmente piccanti.