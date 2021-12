Omicron fa tremare i mercati azionari e affonda le Borse per mezza giornata. La nuova variante Covid ha fatto passare un bruttissimo lunedì a tutti i mercati azionari. L’escalation dei contagiati ha condizionato negativamente gli operatori che da Est a Ovest nella seduta di ieri hanno venduto a piene mani. Ma il recupero dei prezzi nel pomeriggio lascia qualche speranza per la seduta di oggi.

Le vendite sono partite nella notte europea dai mercati azionari dell’Asia. Poi si sono trasferite all’Europa e infine agli Stati Uniti. Nel Vecchio Continente la seduta è stata fortemente negativa ma non è stata pesante grazie ad un recupero nel pomeriggio. Alla fine della giornata i cali delle Borse europee sono stati inferiori alle perdite registrate nella prima parte della giornata.

Probabilmente, dopo il panico iniziale che ha spinto gli operatori a vendere a mani basse sui mercati, è tornata un po’ di razionalità. Il recupero nel finale di seduta può far sperare in una giornata positiva.

Se a Piazza Affari questo scenario si realizzasse i prezzi della Borsa potrebbero scattare al rialzo

Piazza Affari ieri ha aperto in deciso ribasso. Purtroppo la seduta di venerdì aveva fortemente indebolito il trend rialzista e il quadro era già abbastanza compromesso. Per fortuna dopo un avvio fortemente negativo nella tarda mattinata i prezzi sono tornati a salire. Alla fine della seduta l’indice maggiore di Piazza Affari ha registrato una perdita dell’1,6% e i prezzi hanno chiuso a 26.177 punti. La chiusura sopra 26.000 punti, dopo avere toccato un minimo a 25.783 punti, è una piccola nota positiva. Il recupero di questa quota potrebbe aiutare i prezzi a risalire anche nella seduta di oggi.

Ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha toccato un massimo a 26.247 punti mentre nella seduta di venerdì il minimo è stato a 26.351 punti. Questa differenza significa che nella giornata di ieri si è aperto un gap che potrebbe essere colmato nella seduta di oggi. L’obiettivo è a portata di mano. Se a Piazza Affari questo scenario si realizzasse i prezzi della Borsa potrebbero scattare al rialzo e il Ftse Mib risalire fino a 26.500 punti. Se l’indice maggior del nostro listino saprà spingersi sopra i 26.250 punti la probabilità della chiusura del gap sarebbero elevate.

Naturalmente occorre prendere in considerazione che i prezzi oggi potrebbero tornare a scendere. Il primo livello da tenere in considerazione in questo caso è quota 26.000 punti. Se l’indice maggiore di Piazza Affari scenderà sotto questo livello tornerà fino a 25.800 punti. Tuttavia, i prezzi potrebbero proseguire la discesa fino a 25.500 punti una volta raggiunto anche questo target.

