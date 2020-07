Gli iscritti a scuole e università hanno l’obbligo di pagare tramite la piattaforma Pago in Rete tutti i corrispettivi legati all’istruzione. La normativa entra in vigore da luglio. Scuola e università cambiano le modalità di pagamento. Le pubbliche amministrazioni comprese le istituzioni scolastiche hanno il dovere di utilizzare strumenti elettronici di pagamento. Ogni altra forma non sarà più possibile. Il Ministero ha con chiarezza espresso il proprio concetto tanto da mettere su un sistema centralizzato per i pagamenti telematici.

Scuole e università fanno la corsa

Ormai non si può tornare indietro. Scuole e università hanno l’obbligo di adeguarsi alla normativa. Le segreterie scolastiche e universitarie hanno interpellato società dedite ai pagamenti elettronici. Pago in Rete è una costola di PagoPa, un sistema già utilizzato da molti cittadini italiani.

Cosa si può pagare

Le famiglie degli studenti hanno la possibilità di pagare in modo telematico varie cose. Prima di tutto tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche. Ma anche assicurazione integrativa alunni, mense scolastiche, attività extracurriculari. Gli universitari pagano tramite strumenti elettronici le tasse. Inoltre anche i contributi di partecipazione ai concorsi pubblici, il bollo per il riconoscimento dei titoli di studio esteri.

E’ difficile pagare online?

I genitori hanno il compito di pagare le spese per i propri figli impegnati nello studio. Il sistema di pagamento è semplice basta accedere tramite Pc, tablet o smartphone. La registrazione al portale scolastico è obbligatoria in modo da scaricare il documento di pagamento. Per chi non vuole pagare online ha una diversa possibilità: recarsi in Poste o tabaccheria. Pago in Rete mostra tutti i pagamenti eseguibili. Inoltre avvisa delle scadenze e fornisce le ricevute telematiche e gli attestati validi ai fini fiscali per tutti i pagamenti telematici effettuati.

La tecnologia aiuta

Quanti di noi hanno pagato bollettini postali e puntualmente non si ricordano dove li hanno conservati. In questo modo utilizzando i canali digitali si archiviano i pagamenti. Nel caso ci fosse necessità si può risalire subito in caso di richiesta. Scuola e università cambiano le modalità di pagamento per gli iscritti e i loro familiari.