Scrub viso fai da te. Ecco delle semplici ricette tutte al naturale. Prendersi cura della propria pelle è fondamentale. Così ogni mattina e sera usiamo i nostri prodotti preferiti per renderla bella, sana, luminosa e tonica. Ma detergere e idratare non è tutto, infatti la una volta settimana è fondamentale fare anche una pulizia approfondita del viso con lo scrub. Lo scrub si può acquistare in farmacia, al supermercato o in qualunque negozio che venda prodotti per la pelle. Ma lo scrub è possibile farlo anche a casa con tutti elementi naturali.

Scrub viso fai da te. Ecco delle semplici ricette tutte al naturale

Lo scrub serve a levigare il viso e a rimuovere la pelle morta. Quindi serviranno sicuramente degli elementi che possano levigare il viso come ad esempio bicarbonato, sale o zucchero. Bene iniziamo la nostra pozione magica. Tutto quello che ci serve è dello zucchero bianco, olio extravergine di oliva e un po’ della nostra crema idratante. In una ciotolina amalgamiamo lo zucchero con la crema idratante fino a che non saranno perfettamente uniformi, versiamo poi l’olio d’oliva a filo e mescoliamo ulteriormente. Mescoliamo fino a farne un composto cremoso. Applichiamolo sul viso massaggiando con movimenti circolari e lasciamo in posa almeno 3 minuti. Risciacquiamo con acqua tiepida per asportare il tutto.

Miele, bicarbonato e olio di mandorle

Un altro scrub fai da te è con il miele, bicarbonato e olio di mandorle. Prendete questi tre elementi li mescolate insieme in una ciotolina fino a quando non diventa un composto omogeneo. Quindi applichiamo il composto sul viso massaggiando con movimenti rotatori e lasciamo in posa per 3 minuti. Poi risciacquiamo con acqua tiepida per asportare il tutto. Una volta che avrai utilizzato questi metodi naturali per fare lo scrub al tuo viso già lo sentirai più levigato e pulito da tutte le tossine della quotidianità.