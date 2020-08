Scrub allo zucchero per avere una pelle liscia e morbida. Anche se non se ne sente parlare molto, uno dei migliori rimedi per avere una pelle liscia e morbida è proprio quello di applicare uno scrub esfoliante allo zucchero. In questo caso si scriverà di come realizzarne uno in casa, sebbene sia anche possibile acquistarlo. Il suo utilizzo è indicato in particolar modo per la pelle di gomiti, ginocchia e piedi. Applicarlo in quelle zone aiuta ad esfoliarle e cioè a rimuovere le cellule epiteliali morte. Può quindi tornare utile sia in caso di pelle secca che in caso di pelle troppo grassa.

In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi illustrerà come preparare uno scrub allo zucchero per avere una pelle liscia e morbida e, in seguito, come applicare sia quello fatto in casa che quello comprato in negozio.

Come preparare uno scrub allo zucchero fatto in casa

Ingredienti

100 g di zucchero (bianco o di canna);

succo di 1 limone;

1 cucchiaio di un olio vegetale qualunque.

Procedimento

Versare i tre ingredienti in una piccola ciotola e mescolarli con un cucchiaio, fin quando non diventano un amalgama. Ottenuto lo scrub, questo può essere immediatamente applicato sulla zona desiderata. Si consiglia di conservarlo in frigo per un massimo di un mese, non oltre.

Ogni quanto applicarlo?

Lo scrub allo zucchero è particolarmente esfoliante, quindi è bene non eccedere nel suo utilizzo. Attenersi a questa disposizione specialmente se si ha una pelle molto delicata. Infatti, in quel caso occorre non applicarlo più di due volte al mese.

Cosa sapere in caso si scelga di comprarlo

In caso non ci si voglia affidare al fai da te, è meglio comprare uno scrub allo zucchero contenente particelle fini. Infatti, quelli caratterizzati dalla presenza di granuli grossi tendono ad irritare la pelle, creando spiacevoli conseguenze.

Come deve essere applicato

Il procedimento è pressoché lo stesso, che sia comprato o fatto in casa. Innanzitutto, è bene inumidire la pelle in vasca o in doccia, dove è bene rimanere nel corso dell’applicazione del prodotto. Bisogna farlo con dell’acqua tiepida, poiché quella eccessivamente calda rischia di seccare la pelle. Rimanere in ammollo per un lasso di tempo di 5-10 minuti circa per ammorbidire la cute e prepararla all’esfoliazione. In seguito, applicare lo scrub sulle zone interessate e cominciare a massaggiarle muovendo circolarmente i polpastrelli di una mano. Questo movimento favorisce infatti la circolazione, stimolando la produzione di collagene, una proteina che aiuta a mantenere la pelle giovane. Far agire il prodotto per un paio di minuti circa e, in seguito, sciacquarlo via con acqua tiepida.

Dopo l’esfoliazione, è bene idratare la pelle. Inoltre, in caso ci si voglia esporre al sole, bisogna proteggere la pelle con un apposito filtro. L’esfoliazione la rende infatti più vulnerabile!