Il dolce è il fine pasto che coccola il palato e di cui tutti conservano un gradevolissimo ricordo. Ma preparare un dolce è anche un ottimo modo per consumare una merenda fatta in casa che conquista sia grandi che piccini. Non sempre i tanti impegni quotidiani consentono di cucinare dolci con lunghi procedimenti e prolungate cotture.

Fortunatamente, però, come musica scrocchiano sotto ai denti queste dolcissime ciambelle alle mele veloci con soli 3 ingredienti. Si tratta di una delle possibili alternative a un famosissimo dolce della tradizione: la classica torta alle mele.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Certamente sbalordisce tutti anche questa consigliatissima girandola di gusto alle mele veramente squisita. Il vantaggio di questa formidabile ricetta di oggi, però, è l’utilizzo di soli 3 ingredienti.

Cosa occorre per gli anelli di mele ricoperti da pasta sfoglia (13 porzioni)

3 mele abbastanza grandi;

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare;

cannella a piacere.

Ingredienti facoltativi:

latte q.b;

zucchero semolato o di canna q.b.

Scrocchiano sotto ai denti queste dolcissime ciambelle alle mele veloci con soli 3 ingredienti

Le ciambelle di mele e pasta sfoglia rappresentano il perfetto dolce dell’ultimo minuto. Per questo motivo sono essenziali solo i primi 3 ingredienti, che renderanno possibile ottenere croccanti ciambelle alle mele. Facoltativamente è possibile usare, però, anche latte e zucchero per creare una crosticina più saporita sulla superficie del dolce.

Bisognerà iniziare sbucciando le mele e tagliarle a fette spesse all’incirca un centimetro. È possibile usare sia mele gialle che rosse, scegliendo esclusivamente in base al proprio gusto. A essere importantissimo è, invece, lo spessore delle fette. Mele più spesse impiegheranno più tempo a cuocere in forno.

Con l’aiuto di un levatorsoli (o anche con la bocchetta di una sacca da pasticciere), rimuovere la parte centrale del torsolo da ogni fetta.

Spolverizzare della cannella a piacere sulle fettine di mele. Srotolare la pasta sfoglia e tagliarla in lunghe strisce orizzontali, larghe all’incirca 2 centimetri.

Un ultimo passaggio

Prendere un anello di mela e infilare l’estremità di una striscia nel buco del torsolo. Quindi, avvolgere l’anello di mela fino a ricoprirlo interamente con tanti giri di sfoglia. Collocare le fettine ricoperte su una teglia foderata da carta forno.

In questa fase è possibile spennellarle con il latte e spolverizzare dello zucchero sopra. Ricordiamoci, poi, che esistono tanti efficaci trucchi per lo zucchero di canna che diventa duro in dispensa.

Cuocere a forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti e fino a doratura. Le ciambelle di mela alla sfoglia dovranno essere croccanti e ben dorate e suonare come musica.

Approfondimento

Sempre con le mele, ecco anche come preparare morbidissimi scrigni ripieni che nascondono una dolce sorpresa.