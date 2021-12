Siamo stati abituati a cercare alimenti ricchi di vitamina C poiché, si sa, servirebbe a rafforzare il sistema immunitario, soprattutto nel periodo storico che abbiamo vissuto e dal quale piano piano speriamo di uscire presto. Ma non tutti conoscono l’importanza, invece, della vitamina A.

Questa vitamina, conosciuta anche con il nome di retinolo, è di essenziale importanza poiché contribuirebbe a rafforzare le ossa e i denti. Ma forse pochi sanno che la vitamina A servirebbe, come la C, ad incrementare la risposta immunitaria.

Non è solo l’immunità ad essere comune con la vitamina C ma anche il fatto che rappresenta una fonte antiossidante, capace di contrastare i radicali liberi. In ogni caso, il fegato assorbe la vitamina A e poi la rilascia piano piano.

Eppure si può integrare anche attraverso l’alimentazione. Il carotenoide, di cui, come sappiamo, le carote, il broccolo e il pomodoro ne sono una buona fonte, è un precursore della vitamina A. Ma il retinolo vero e proprio, ossia la vitamina A, si può assumere tramite un altro piano alimentare del tutto diverso.

Squisitezza e benessere

Come sostiene l’Istituto Superiore di Sanità, possiamo avere una carica di vitamina A con pesce, fegato, uova, formaggio e derivati. Una vera e propria scorta di vitamina A con questi alimenti squisiti ma attenzione all’abuso perché danneggerebbe fegato e milza.

Infatti non si dovrebbe mai abusare né degli alimenti in sé e per sé, né delle integrazioni di vitamine e sali minerali. Un po’ come funziona con i farmaci, e infatti pochi sanno che abusando di questi comunissimi farmaci che abbiamo a casa si potrebbe rischiare l’infarto.

Senza prescrizione medica è sempre sconsigliata l’assunzione di integratori che, senza che ne fossimo a conoscenza, potrebbero creare degli effetti indesiderati. Infatti, Humanitas suggerisce che una quantità eccessiva della vitamina A potrebbe danneggiare fegato e milza, visto che viene assorbita da questo organo importantissimo.

Oltre all’abuso di vitamina, esagerare con l’alimentazione è sconsigliato poiché si potrebbero rischiare eventuali problemi di salute, soprattutto gli alimenti sopracitati che, come sappiamo, potrebbero aumentare il colesterolo. E a tal proposito, sembra incredibile ma non solo i farmaci per la pressione ma anche questi potrebbero aumentare il colesterolo.

Al contrario, anche poche quantità di vitamina A potrebbero comportare una serie di problematiche, tra cui la cecità, o problemi ai denti e alle ossa. Si consiglia, dunque, di assumere circa 0,7 mg di vitamina A, ma si raccomanda di consultare il proprio medico che indicherà il migliore piano nutrizionale, nonché eventuali integrazioni o diminuzioni della medesima vitamina.

