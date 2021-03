Da pochi giorni scorrendo il menù dei canali della piattaforma digitale satellitare c’è una novità che in pochi hanno notato. Ebbene sono disponibili gratuitamente tre nuove emittenti che vanno ad ampliare il già folto bouquet di 150 canali tv. Perciò chi ha Tivùsat ha l’opportunità di vedere i nuovi canali tematici VH1, Spike e Super! dell’editore ViacomCBS Networks Italia.

Come cambia la tv

Il mondo televisivo è in pieno stravolgimento, infatti, già in un altro articolo vi abbiamo parlato delle novità sulla piattaforma del digitale terrestre. Quest’ultimo sistema si sta avviando verso lo switch-off del 2022 per passare allo standard DVB-T2.

I canali si vedono in modo automatico

Solitamente per vedere i nuovi canali sul digitale satellitare non c’è bisogno della risintonizzazione a differenza del digitale terrestre. Perciò per vedere questi nuovi tre canali basta prendere il telecomando e scorrere l’elenco. Dunque tra tutti i canali italiani e internazionali compariranno i tre nuovi tematici.

VH1, canale dedicato alla musica è sintonizzato su LCN 22, Spike al numero 26 con la messa in onda di serie TV e film cult. Infine Super! dedicato ai ragazzi su LCN 47. I primi due canali saranno ad alta definizione mentre quello dedicato alle trasmissioni per ragazzi verrà trasmesso in definizione standard.

Le serie Tv in onda

La vera chicca è rappresentata dal canale televisivo dedicato alle serie Tv. Su Spike andranno in onda le puntate di Buffy l’Ammazzavampiri, Willy il principe di Bel-Air e Magnum P.I.

Non tutti conoscono Tivùsat

Rai, Mediaset, Telecom Italia Media, Associazione TV locali e Aeranti Corallo hanno dato vita a questa piattaforma satellitare gratuita oltre dieci anni fa. E’ la soluzione migliore per vedere determinati canali televisivi senza spendere soldi per abbonamenti. Infatti chi ha problemi con il digitale terrestre ha rivolto l’attenzione a questa piattaforma.

Il futuro

L’obiettivo di Tivùsat è di estendere la copertura televisiva al 100% del suolo italiano. Perciò, negli ultimi tempi, Tivùsat sta apportando importanti modifiche e ampliando il proprio pacchetto. Non è da escludere che i tre nuovi canali dell’editore ViacomCBS Networks Italia sia solo un primo assaggio. Dunque scorrendo il menù dei canali della piattaforma digitale satellitare c’è una novità a costo zero.