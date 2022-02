Quando ci troviamo in ascensore, sull’autobus o al supermercato, l’ultima cosa che vorremmo fare è attirare l’attenzione con rumori e odori molesti. Eppure, non sempre riusciamo a trattenerci. Quando questo tipo di situazioni si ripresenta frequentemente allora potremmo soffrire di flatulenza o incontinenza intestinale. Entrambe potrebbero dipendere da un gran numero di fattori e per identificarli l’unico modo è rivolgersi al proprio medico curante e a degli specialisti. Oggi però possiamo cominciare a farci un’idea di quali potrebbero essere le cause di queste situazioni imbarazzanti e di quando rivolgersi al dottore.

Flatulenza e incontinenza intestinale

Con il termine flatulenza ci si riferisce all’emissione di gas intestinali prodotti da del cibo non digerito. In sé e per sé questa non dovrebbe causare allarmismi e in molti casi si tratta di un inconveniente passeggero. Certo, ci sono diverse cose che possiamo fare per provare a prevenirlo. Però faremmo meglio a rivolgerci al medico, soprattutto quando insieme alle scorregge si presentano altri sintomi, come stitichezza, irregolarità nelle evacuazioni, cambiamento di colore nelle feci, perdita di peso improvvisa e altro. Questo perché questi sintomi potrebbero essere causati da determinate patologie.

Si può invece parlare di incontinenza fecale quando non abbiamo il completo controllo del muscolo del retto. Ciò vuol dire che feci e gas intestinali riescono a evacuare senza che possiamo impedirglielo. Questa, quindi, è una vera e propria patologia invalidante e anche in questo caso le cause possono essere disparate.

Scorregge puzzolenti e difficoltà intestinali potrebbero dipendere da queste comuni intolleranze e allergie alimentari

Partiamo proprio dalle possibili cause dell’incontinenza fecale. A volte queste sono legate alla perdita di elasticità dei muscoli del retto, danni del sistema nervoso o in seguito a un intervento chirurgico. Si tratterebbe anche di una condizione frequente in pazienti affetti da stipsi, diarrea cronica, sindrome dell’intestino irritabile, emorroidi, diabete e traumi dovuti al parto. Tra le cause però ce ne potrebbero anche essere alcune piuttosto comuni come infezioni e intolleranze alimentari.

Intolleranze e allergie alimentari potrebbero essere una possibile causa anche della semplice flatulenza. Queste però non sono certo le uniche possibili, dal momento che potrebbe dipendere anche da celiachia, colite, angina addominale, colecistite e sindrome dell’intestino irritabile.

In ogni caso, quando la flatulenza è ricorrente, potrebbe essere indicato effettuare un esame su allergie e intolleranze. C’è infatti la possibilità che si tratti di intolleranza al lattosio o a particolari cibi che consumiamo abitualmente. Potremmo anche provare a notare se certi episodi maleodoranti si verificano dopo aver mangiato un particolare tipo di alimento. Se notiamo che scorregge puzzolenti e difficoltà intestinali compaiono spesso successivamente all’assunzione di determinati cibi, potrebbe essere il caso di chiedere consiglio al nostro medico.

