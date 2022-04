Con l’arrivo del caldo e della bella stagione, se ne andranno in letargo anche le frittelle. Non ci riferiamo a quelle tipicamente natalizie, che ormai abbiamo quasi dimenticato, ma anche a quelle tradizionali che prepariamo in casa. Pur essendo buonissime, con le temperature che crescono, mettersi a cucinare sull’olio bollente diventa un calvario. Ma, prima di abbandonare del tutto le frittelle, che sappiamo piacere in maniera particolare ai nostri bambini, proviamo questa ricetta, diversa dal solito e molto saporita. Capace di sfruttare uno dei cibi stagionali, mediterranei e salutari, che ci accompagnerà fino al prossimo inverno.

Vediamo quindi la preparazione di questa ricetta, che non ha nemmeno bisogno di tanti ingredienti. Scordiamoci le solite frittelle e proviamo questo originale elisir primaverile sicuramente molto gustoso.

Ma che bontà

Per la preparazione della nostra ricetta di frittelle coi pomodori, dovremmo ovviamente trovare una materia prima di qualità. Basandosi praticamente solo sul pomodoro, il gusto di questa ricetta deve per forza a prescindere dalla bontà della materia prima. Vediamo comunque gli ingredienti:

una decina di pomodori possibilmente sodi e succosi;

250 grammi di farina;

un paio di uova;

olio di semi:

sale;

350 ml di acqua gasata a temperatura frigorifero.

Scordiamoci le solite frittelle e proviamo questo originale elisir di sapore e bontà sfruttando un alimento salutare e stagionale e poco altro

Abbiamo calcolato gli ingredienti per 4 o 5 persone. Passiamo alla procedura vera e propria, comunque abbastanza semplice:

laviamo i pomodori, mettendoli poi ad asciugare, affettandoli e togliendo sia l’acqua di vegetazione, magari con l’aiuto del sale, che i semini interni;

prendiamo una terrina e versiamoci all’interno l’acqua gasata, le uova e iniziando a sbattere con un frustino;

iniziamo a versare la farina a pioggia, fino a quando non avremo ottenuto la classica pastella liscia, stando attenti a non formare grumi. A questo punto, regoliamo di sale;

mettiamo sul gas una padella adatta alla frittura, riempiendola con l’olio e possibilmente, cercando di arrivare a una temperatura tra i 160 e 170 °;

passiamo i pomodori nella pastella, mettiamoli nell’olio bollente, girandoli ovviamente su entrambi i lati;

quando la pastella si sarà gonfiata e i pomodori saranno dorati, tiriamoli via dall’olio e asciughiamoli con la carta assorbente.

Lettura consigliata

Il bicarbonato come ingrediente perfetto per rendere meno acido il pomodoro