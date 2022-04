Che le si faccia in casa o le si compri al fast food, le patatine caldissime e croccanti sono uno snack imbattibile. Niente a che vedere con le patatine avanzate, fredde e mollicce, che spesso finiscono nella pattumiera. Eppure, esiste un trucco geniale per salvare le patatine, e non si tratta del solito microonde.

Perché non conviene scaldarle al microonde

Recuperare gli avanzi è un ottimo modo per risparmiare soldi e combattere lo spreco alimentare. In più, con gli scarti, come i ciuffi e le bucce delle carote, si possono preparare delle ricette davvero sfiziose. Le patatine fritte avanzate, invece, vengono spesso buttate via, perché il giorno dopo sono mollicce e sembra impossibile farle tornare croccanti. Tuttavia, questo luogo comune non è assolutamente vero! Certo, il risultato non è dei migliori se si cerca di scaldare le patatine in microonde. Questo elettrodomestico, infatti, si rivela utile in mille modi, per esempio per risparmiare sulla bolletta del gas. Ma non per far tornare croccanti le patatine: al contrario, rischiano di diventare ancora più gommose.

Una soluzione alternativa potrebbe essere il forno. In questo caso, basta distribuire le patatine su una teglia foderata di carta da forno o d’alluminio. Dopo 2 o 3 minuti a 230 gradi, le patatine dovrebbero essere calde. Ma nemmeno il forno è la soluzione ideale.

Scordiamoci del microonde, per scaldare le patatine fritte del giorno prima e farle tornare croccanti c’è un modo sicuramente migliore

Il trucco geniale per scaldare le patatine è friggerle nuovamente. È solo così, infatti, che si può ricreare la classica consistenza delle patatine fritte, ossia croccanti fuori e morbide dentro. Vediamo allora come procedere:

versare in un’ampia padella abbondante olio di semi; mettere sul fuoco e aspettare che l’olio diventi ben caldo; tuffare le patatine avanzate nell’olio; lasciar friggere per circa 3 o 4 minuti.

Insomma, scordiamoci del microonde, per scaldare le patatine non c’è niente di meglio che friggerle. Infine, anziché limitarci a scaldare le patatine, possiamo usarle come ingrediente in gustose ricette. Per esempio, grazie agli scarti si può preparare una frittata sfiziosa. Basterà tagliare a cubetti le patatine avanzate, scaldarle leggermente in padella con un filo d’olio e poi versarvi sopra le uova sbattute con grana, sale e pepe. Ecco pronta una gustosa frittata di patate!

