Per cucinare un piatto eccezionale che riesca a stupire tutti sono importanti tante cose. C’è infatti bisogno di molta passione e talento, ma non solo. Anche il tempismo e la velocità con cui riusciamo a portare a termine la ricetta è fondamentale. Ecco perché quando siamo in cucina speriamo sempre che non ci siano inconvenienti o errori che evitabilmente ci faranno perdere del tempo. Oltre a sperare che non accadano però, dobbiamo anche metterci del nostro per evitare che si verifichino.

Rimediare ed evitare

Ovviamente nessuno di noi nasce imparato. È solo quando ci troviamo in situazioni particolari che siamo in grado di imparare e far si che la volta successiva non accada lo stesso errore. Infatti la prima cosa da fare è armarsi di pazienza e sapere che, prima o poi, sbaglieremo qualcosa in cucina. L’importante è sapere come rimediare all’errore o, ancora meglio, conoscere il modo per evitarlo. A tal proposito, in questo articolo andremo a svelare un consiglio per ovviare al più comune dei problemi quando cuciniamo i dolci. Infatti scordiamoci albumi sgonfi e che non si montano ora che conosciamo questo segreto.

Limone e aceto

È capitato a molti di perdere diverso tempo a cercare di montare a neve gli albumi. A volte infatti può essere complicato raggiungere la consistenza desiderata, e i motivi posso essere diversi. Già infatti se l’albume entra a contatto con del grasso, la spuma potrebbe non venire come desiderata. Anche montarli in una ciotola che presenta ancora residui di olio potrebbe provocare il problema. Dunque per prima cosa, assicuriamoci di montare gli albumi d’uovo in un contenitore pulito e sterilizzato. A questo punto dovremo concentrarci sul movimento.

Se gli albumi non si montano probabilmente è perché stiamo effettuando un movimento troppo brusco. Andiamo con delicatezza ed aumentiamo gradualmente la velocità con l’aiuto della frusta. Infine, aggiungiamo anche un po’ di aceto e di succo di limone. In questo modo infatti daremo modo all’albume di restringersi ed evitare che si sgonfi. Prestando dunque attenzione e aggiungendo questi ingredienti, potremo dire addio a questo fastidioso inconveniente. Infatti scordiamoci albumi sgonfi e che non si montano ora che conosciamo questo segreto.