L’Italia nasconde posti selvaggi favolosi che forse in pochi conoscono. Infatti, le foto con cascate, torrenti e laghetti che fanno venire voglia di tuffarsi, non sono una chimera. Semmai, anche non lontano da casa nostra, potremo trovare luoghi simili.

Non a caso, in Italia, molte sono le piscine naturali dove poter godere di una tranquillità assoluta, immersi nel verde. Quindi, scopriremo l’Italia più selvaggia andando alla ricerca di queste piscine naturali dove fare il bagno immersi nel verde.

L’Italia più selvaggia

Anzitutto, possiamo trovarle a Bidente di Pietrapazza, in Emilia-Romagna. Qui, possiamo recarci nel paesino di Santa Sofia, che si trova proprio vicino al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si tratta di un vero e proprio gioiello naturale, patrimonio UNESCO dell’umanità.

Qui il fiume ha scavato lungo la valle lasciando solo la nuda roccia, dando origine a delle piccole cascate. Ognuna di esse presenta nel fondo una propria piscina.

Ma non è finita qui, perchè avremo anche la comodità di poterci adagiare su spiaggette dove prendere il sole. Poi, nei laghetti balneabili, potremo fare il bagno e anche tuffarci dalle rocce in alcuni punti.

Scopriremo l’Italia più selvaggia in queste piscine naturali dove faremo il bagno immersi nel verde

Altro luogo da visitare sono le Terme Bullicame nel Lazio. Si tratta di un complesso di piscine naturali, che fa parte del bacino idrotermale di Viterbo.

Si tratta di un posto famoso per la sua storia, trattandosi di una fonte termale nota fin dal Medioevo. Inoltre, è stato anche citato da Dante nella Divina Commedia.

Bullicame significa “sorgente naturale di acqua bollente”. Infatti, qui l’acqua esce ad una temperatura di 58° C per raffreddarsi leggermente passando per una serie di canali. Poi arriva in bacini più grandi scavati nella roccia.

In questo caso, il posto, rispetto al primo, offre minori confort. Si tratta di un luogo pubblico ma senza servizi, quindi occorre organizzarsi con qualche equipaggiamento in più.

