Bisognerebbe trascorrere un gran numero di ore davanti alla televisione per conoscere tutte le potenzialità di questo strumento tecnologico. Esistono veramente tante funzioni sconosciute che agevolano la visione di canali e film preferiti. Ad esempio, scoprire se il televisore possiede questa straordinaria funzione pensata per le strutture ricettive cambierà la visione della TV. Ecco di quale funziona si tratta e come poterla eventualmente attivare dalle impostazioni.

TV Hotel Mode

La funzione in questione è “TV Hotel Mode”, che raggruppa un insieme d’impostazioni molto importanti per i dispositivi installati nelle strutture ricettive. Con le nuove tecnologie oggi esistono anche gli “Hotel TV”, dispositivi appositamente inventati per tale destinazione e in cui tali impostazioni sono installate di fabbrica.

In alternativa basterà tentare di verificare la presenza o meno di questa funzionalità aggiuntiva. Questo perché scoprire se il televisore possiede questa straordinaria funzione pensata per le strutture ricettive cambierà la visione della TV.

Una funzionalità aggiuntiva

Questa impostazione limita innanzitutto la possibilità d’interferire con le impostazioni del televisore o l’accesso all’elenco dei canali. Le ragioni in una struttura ricettiva sono ovvie. Tuttavia anche per casa l’attivazione di questo blocco è utile per inibire ai più piccoli l’accesso di determinati canali indesiderati.

Un’altra funzione importante è quella di poter impostare il canale di default che verrà visualizzato all’accensione del televisore. Questo consente di agevolare la visione della TV anche alle persone più anziane. Lo stesso accade con le impostazioni del volume.

Una volta individuato e selezionato un certo livello di audio, il televisore lo conserverà anche per le prossime accensioni future. Gli Hotel TV rappresentano invece evoluzioni di questa funzionalità. Hanno quindi opzioni aggiuntive come la visualizzazione di un messaggio di benvenuto o dell’orologio che indica costantemente l’orario.

Come attivare l’impostazione

Per verificare se è possibile attivare questa impostazione sul proprio televisore, molto dipenderà dal modello specifico. In genere per la gran parte dei dispositivi occorre visitare la sezione Menù. Selezionare quindi la dicitura “Hotel Mode” e inserire il Pin di sblocco del proprio modello.

In genere esso è una combinazione del tipo “0000” O “1234” oppure un Pin diverso per come indicato nel manuale d’istruzioni. Per acquistare invece un modello dotato di questa funzione suggeriamo di verificare la disponibilità di tale opzione aggiuntiva nelle descrizioni della scheda prodotto.

Per conoscere invece come evitare l’accensione o lo spegnimento della propria TV in modo autonomo e senza un’apparente ragione, ecco un’altra guida.