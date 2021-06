Il 2021 segna il 75esimo anniversario dalla nascita della Repubblica Italiana, un tema che potrebbe essere centrale anche nei vicinissimi esami di maturità. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno allora pensato di stilare una piccola lista. Scoprire la storia d’Italia è semplice se si sfruttano questi consigli su libri, film e serie Tv utili soprattutto ai maturandi.

“Nascita della Repubblica” è una serie di tre documentari drammatici diretti da Vittorio De Sica, Sandro Bolchi ed Ermanno Olmi. Andarono originariamente in onda sulla Rai nel 1971, in occasione del 25esimo anniversario del referendum istituzionale. Si possono rivedere gratuitamente su RaiPlay.

Esplorare i classici

Per rimanere sui grandi temi e personaggi, con “Il Divo” si compie un salto fino al 1992 in un film che racconta la storia di Giulio Andreotti, il sette volte Presidente del Consiglio noto per i suoi presunti legami con la mafia. Si può guardare su Netflix insieme ad altri contenuti ispirati a storie vere: “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, “I due Papi” e “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano”.

Con la scusa di una bella serie Tv o di un film, si può davvero fare un tuffo in alcuni dei periodi più importanti della storia del Novecento. L’Italia fa da sfondo a grandi storie in “La grande bellezza” e “Ovosodo”, nonché a opere drammatiche come “Gomorra”, “Suburra”, “ACAB – All Cops Are Bastards” e “Sulla mia pelle”. E se tutto questo non fosse sufficiente, si possono trovare anche Lady Gucci su Discovery Plus, oppure esplorare i classici di Pasolini, Bertolucci, Monicelli, Rossellini sul canale di Minerva Pictures, su Apple TV.

Scoprire la storia d’Italia è semplice se si sfruttano questi consigli su libri, film e serie Tv utili soprattutto ai maturandi. Libri, audiolibri e podcast sulla storia del nostro Paese

Quand’è che l’Italia è diventata effettivamente una Nazione? Con la fine della Monarchia, o con l’unificazione della Penisola? Mario Isnenghi prova a rispondere a questa e ad altre domande in “Breve storia d’Italia ad uso dei perplessi (e non)”.

Gli eventi e le storie che hanno contribuito alla formazione dell’Italia come Nazione vengono raccontate anche da Corrado Augias nel suo podcast settimanale “Storie Italiane”. Ogni martedì è disponibile un nuovo episodio su Castamatic Podcast Player.