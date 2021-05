Ognuno ha i propri gusti, poi quando ci troviamo a fare la scelta del tipo di pasta da acquistare c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Perciò i nostri Esperti in cucina vogliono far scoprire il tipo di pasta perfetta, elastica e dalla giusta consistenza in modo da accontentare il palato.

Come abbiamo detto, sul mercato ci sono vari tipi di pasta e facendo la spesa al supermercato vediamo scaffali pieni di scatole di tantissime marche e forme. Con questo articolo a noi interessa più che altro far conoscere ai Lettori di ProiezionidiBorsa le varie tipologie di pasta.

Le domande più ricorrenti

L’Italia è la patria della pasta e i nostri connazionali hanno un feeling con questo alimento irresistibile. Spesso ognuno di noi si chiede quante tipologie di pasta esistono? Ebbene un’altra domanda ricorrente è: quali scegliere e come? Dunque è arrivato il momento di dare le risposte in modo da scoprire il tipo di pasta perfetta, elastica e dalla giusta consistenza in modo da accontentare il palato.

Pasta di semola di grano duro

Questo tipo di pasta si ottiene con un impasto con semola di grano duro e acqua soggetto a trafilazione, laminazione ed essiccamento. L’umidità è del 12,5% mentre le proteine a prodotto finito corrispondono almeno al 10,50%. Infine è possibile acquistarla anche integrale sapendo che l’umidità massima tollerata è del 12,5%. Inoltre le proteine sul secco sono almeno dell’11,50%.

Pasta integrale

La pasta integrale ha più fibra rispetto a quella più comune. Chi pone attenzione alle fibre deve sapere che con 80 grammi copre un quarto del fabbisogno giornaliero. Invece mangiando la stessa quantità di pasta classica la percentuale di copertura dello stesso fabbisogno è del 10% circa.

La farina di grano tenero

Questo tipo di pasta secca non prevede l’utilizzo di sfarinati di grano tenero in Italia a differenza di quanto succede in altri Paesi. Nel nostro Stato è permesso l’uso di sfarinati di grano tenero come residuo di lavorazione in misura non superiore al 3%. Perciò quando sugli scaffali notiamo l’etichetta e troviamo percentuali diverse vuol dire che la pasta è prodotta in un altro Paese.

Pasta all’uovo

La pasta all’uovo è prodotta esclusivamente con semola e uova intere di gallina. Chi è incuriosito sulle porzioni sveliamo il segreto: un uovo da 200 grammi per ogni chilogrammo di semola.

Scoprire il tipo di pasta perfetta, elastica e dalla giusta consistenza in modo da accontentare il palato

I tipi di pasta fino ad ora illustrate sono quelli di maggior consumo ma ormai sugli scaffali dei supermercati troviamo anche paste speciali tipo con farina di soia. Invece la pasta fresca non la troviamo sugli scaffali bensì in frigorifero perché deve essere conservata, fin dalla produzione, ad una temperatura non superiore a 4 gradi.