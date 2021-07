Questi sono i mesi in cui la maggior parte delle persone cerca di fare i digiuni e le diete dell’ultimo secondo sperando di riuscire in un miracolo.

A giugno e luglio le palestre si riempiono esponenzialmente rispetto ai mesi precedenti. Come se tutti si ricordassero all’ultimo che la prova costume non si supera con la forza del pensiero.

Purtroppo però non tutti sanno che per riuscire nel proprio obiettivo e quindi vedersi al meglio e piacersi, il lavoro va fatto tutto l’anno.

Con calma, con pazienza e con determinazione si ottengono i risultati che desideriamo.

La cosa più importante da fare è seguire una corretta alimentazione e allenarsi almeno 2 o 3 volte a settimana.

Chi ha bisogno di perdere peso, consultando un nutrizionista, dovrà seguire un’alimentazione che prevede un deficit calorico.

Chi ha il desiderio di aumentare la massa muscolare dovrà allenarsi con costanza facendosi seguire da un personal trainer.

Insomma tutto è possibile, tutti possono cambiare e migliorarsi dal punto di vista fisico, serve solo costanza e determinazione.

La bilancia che conosciamo tutti

Abbiamo sentito dire sempre che il modo per capire se stiamo raggiungendo i risultati sperati non è quello di consultare la bilancia.

Purtroppo, infatti, la bilancia può diventare un’ossessione e motivo di felicità o tristezza in base a quanto segna ogni volta che ci pesiamo.

Il miglior modo per renderci conto del cambiamento è guardarsi allo specchio, magari scattando qualche foto. Ma ancora più importante è misurarci i vestiti o, se si ha voglia, prendere le misure delle varie parti del corpo.

Scoprire come cambia il nostro corpo con questa bilancia da veri professionisti

Tralasciando quindi la nostra semplice bilancia che purtroppo molte volte ci può ingannare, parliamo oggi di un altro tipo di bilancia. Vediamo quindi come scoprire come cambia il nostro corpo con questa bilancia da veri professionisti.

Stiamo parlando della bilancia impedenziometrica. Questa bilancia, infatti, è in grado di misurare in modo preciso tutti i nostri valori. Ci informa sulla percentuale di acqua che abbiamo, sulla percentuale di massa grassa, di massa magra e sull’indice di massa corporea.

E ancora, sulla massa ossea e sul metabolismo basale.

Questa bilancia non ha niente a che fare con la semplice bilancia che conosciamo tutti e che è in grado solo di dirci il nostro peso attuale.

Grazie a questo oggetto cosi funzionale, possiamo scoprire giorno per giorno, settimana in settimana come cambia il nostro corpo. Con precisione e capendo ogni giorno di più come fare per migliorare e raggiungere l’obiettivo.