Per le donne è un dettaglio importante. Ne compriamo diverse, anche se ce ne basterebbe una sola. Purtroppo, è questione di abbinamenti e spendendo poco possiamo aggiungere un tocco glamour (fascinoso) al nostro outfit.

Scopriamo un accessorio di primavera simpatico e sbarazzino che impareremo ad usare e non lasceremo più per uno stile elegante e giovane. Se vogliamo approfondire e conoscere gli altri super accessori della primavera estate possiamo leggere qui.

La borsa piccola

Nel linguaggio della moda, si preferisce utilizzare l’aggettivo francese “mignon”, con o senza tracolla. È il rilancio recentissimo di quest’accessorio che, a ben vedere, avremo sicuramente nel nostro guardaroba. E in passato lo abbiamo riservato alle cerimonie che adesso, con le recenti modifiche al Decreto Riaperture (del 22 aprile 2021), saranno consentite nei limiti e nel rispetto di nuovi parametri. E la moda si adegua perché, ricordiamolo, è sempre espressione del tempo che viviamo.

Modelli e colori

Può essere a sacchetto o a forma rettangolare. Sempre tinta unita, gli esperti di moda la propongono in tutte le tinte. Non solo per le occasioni che contano ma riutilizzabile ogni giorno. Basta aggiungere magari la tracolla sottile che troviamo all’interno. È per questo che scopriamo un accessorio di primavera simpatico e sbarazzino che impareremo ad usare e non lasceremo più per uno stile elegante e giovane.

Come indossarla

Intanto scegliere quest’accessorio leggero ed elegante, comporta una scelta drastica per noi donne. Molta roba dobbiamo tenerla necessariamente fuori. Libro, palette trucco, borraccia d’acqua, dobbiamo limitarci al necessario per essere realmente leggere.

Un lavoro sulla personalità innanzitutto. In fondo molto di tutto quanto portiamo in borsa, non lo utilizziamo di mesi in mesi.

Minimalismo a tutti i costi

Le borse piccole della primavera estate 2021 sono l’espressione del minimalismo ma noi siamo pronte e sapremo adattarci alla scelta. Le grandi firme le promuovono già sul web come il tocco finale sia per le nostre sortite diurne che per le uscite di sera. Bianca e oro su un abito chiaro, oppure su un abito dal colore sgargiante, che fa tanto estate, come il giallo o il fucsia. Altri la propongono in abbinamento di colore con un rimando ad una parte dell’abito, oppure di stacco decisivo con la tonalità di un abito lungo e fresco.

Quindi non solo cerimonie: da qui riaffiora la tendenza di un accessorio che impareremo ad utilizzare con grande disinvoltura. E sapremo anche fare a meno del superfluo.