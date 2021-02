Parafrasando il verso del sommo capolavoro del Manzoni, l’ode “Il cinque maggio”, potremmo chiederci: sarà vera gloria, per Piazza Affari? Ai posteri l’ardua sentenza. I posteri sono i partiti politici. Dipende da come questi reagiranno alla proposta Draghi. Scopriamo se nelle prossime sedute sarà vera gloria per la Borsa italiana.

L’incognita del Palazzo

Sarà un nuovo giorno di gloria per Piazza Affari? La settimana è cominciata benissimo, con tre sedute consecutive al rialzo. Adesso ci attende la quarta, che in teoria dovrebbe essere positiva. Soprattutto per il fattore Draghi.

Ma dopo l’entusiasmo iniziale, potrebbero arrivare le incognite legate alla reazione del Palazzo. È evidente a tutti che il Presidente della Repubblica ha di fatto commissariato i partiti politici, mettendoli davanti a una scelta. O appoggiare il Governo Draghi, oppure assumersi la responsabilità di dire no all’economista italiano più stimato al mondo.

Decisione che avrebbe la conseguenza di precipitare il Paese verso elezioni. In piena pandemia, senza una efficace campagna di vaccinazione. Senza contare il Recovery Plan da presentare e le misure economiche di emergenza in scadenza il 31 marzo. Inoltre, senza un Governo efficiente, non arriverebbero più ristori.

Nelle prossime due sedute la Borsa di Milano è appesa alle decisioni dei partiti. Oggi e domani si potrebbe assistere a una Borsa attendista. Al limite anche calante, grazie alle vendite dei trader di breve periodo, che vendono per monetizzare i rialzi delle ultime sedute.

I livelli da monitorare del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), sono al ribasso il supporto giornaliero a 22.450 punti e al rialzo 22.800 punti. Al ribasso è possibile vedere discese sotto i 22.450 punti. Non sarebbe un dramma un calo fino a 22.250 punti, a cui potrebbero seguire nuovi acquisti e quindi un rimbalzo.

Al rialzo, il superamento dei 22.800 punti, aprirebbe la strada verso i 23mila punti. Significherebbe che il mercato crede in una soluzione Draghi e che inizia a posizionarsi con più forza sul listino milanese.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.