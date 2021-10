Scopriamo questi primi piatti della cucina abruzzese quando la pioggia ci rattrista

La cucina dell’Abruzzo è piena di sapori e piatti complessi, da gustare nei giorni di festa come i timballi, le parmigiane, le olive fritte ripiene di carne, le zuppe di pesce. Ma quando fa molto freddo, vorremmo confortare il nostro stomaco con qualcosa di facile, veloce e gustoso. Una zuppa o un brodo bollente sono quello che ci vuole, possiamo proporli ai nostri amici che arrivano a trovarci durante un viaggio on the road. Scopriamo questi piatti della gustosa cucina abruzzese quando la pioggia ci rattrista, con gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Per realizzare questo piatto, occorrono un pugno di cicoria catalogna lessata e strizzata bene, un uovo a persona, un pugno di formaggio parmigiano reggiano a persona e brodo bollente vegetale o di pollo. Mentre il brodo tiene il massimo bollore sul fuoco, prendiamo un piatto fondo o una ciotola e sgusciamo un uovo intero, poi battiamolo con la forchetta fino a che diventa schiumoso. Uniamo il pugno di catalogna lessata, strizzata e tagliata al coltello in pezzetti lunghi non più di un centimetro. Ora amalgamiamo bene unendo il parmigiano reggiano. Continuiamo a sbattere il composto con la forchetta perché non si depositi. Non mettiamolo però nel mixer, perché non diventi una poltiglia che mescola troppo i sapori.

Una mousse gustosa e profumata

A questo punto rovesciamo il contenuto del piatto nella pentola del brodo e mescoliamo delicatamente con un mestolo. L’uovo immediatamente si rapprenderà e formerà una mousse. Non giriamo troppo, per mantenerla deliziosa e profumata. Lasciamo bollire un paio di minuti. Poi portiamo in tavola in una zuppiera. Ciascun commensale potrà aggiungere altro parmigiano a piacere. Per una variante rustica, possiamo aggiungere, spezzettati, dei filamenti di pollo bollito, preferendo quelli della coscia. E volendo esagerare, anche qualche pezzetto di fegatino bollito.

I nodi di crespelle in brodo

Se questa prima colazione è ideale per eliminare la stanchezza da cambio di stagione, questo piatto caldo abruzzese è ideale per dimenticare la stanchezza causata da una giornata in giro sotto la pioggia. Prepariamo due o tre crepes a persona, avendo cura di usare metà latte e metà acqua per allungare l’impasto di uovo e farina. In questo modo potremo farle molto sottili e delicate. Stendiamole una ad una su un tagliere, spolverizziamole di parmigiano reggiano e noce moscata grattugiata. Arrotoliamo ora come se fosse un tappeto da portare in lavanderia. Annodiamo due o tre cilindri di crepe e mettiamoli nel piatto fondo. Ogni commensale aggiungerà ora a piacere il brodo bollente e il parmigiano reggiano finale.