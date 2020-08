Scopriamo quanto è importante la posizione che assumi quando dormi.

Ognuno di noi ha delle abitudini ben precise quando va a dormire. Tutti abbiamo i nostri orari, il numero di cuscini che preferiamo utilizzare, la nostra coperta preferita etc. Quindi, il modo in cui si trascorre la notte è davvero soggettivo. Non si presta mai attenzione a questo aspetto, eppure il modo in cui dormiamo dice molto della nostra personalità. Gli esperti, infatti, prendono la posizione che assumiamo quando dormiamo quasi come un test psicologico. Bisogna ovviamente prendere questo “test” con spensieratezza. Si tratta di informazioni simpatiche che possono rivelarci aspetti di noi molto profondi. Perciò, scopriamo quanto è importante la posizione che assumi quando dormi.

Quanto è importante la posizione in cui si dorme?

Sembra quindi che la posizione in cui dormiamo possa davvero dire qualcosa della nostra personalità. Analizziamo i diversi modi di dormire e cerca di vedere se il modo in cui ti metti a letto rispecchia le caratteristiche del tuo carattere. Quindi, scopriamo quanto è importante la posizione che assumi quando dormi.

Dormire sul lato, vediamo le caratteristiche

Chi dorme sul lato, è solitamente una persona molto semplice e rilassata. Le persone che assumono questa posizione, affrontano con forza le difficoltà della vita, senza farsi sopraffare dall’ansia. Se dormi in questo modo, sei calmo, equilibrato e socievole. Riesci a interagire con gli altri senza difficoltà e non ti preoccupi dei problemi che non ti riguardano.

Ecco cosa dice di te il dormire di schiena

Se assumi questa posizione, significa che hai una forte autostima. Sei una persona positiva, rilassata e piena di vita. Il divertimento è al centro delle tue giornate. Sei sempre a tuo agio nelle situazioni e sei aperto a nuove esperienze. Sei l’anima della serata, ovunque tu vada. Insomma, una vera e propria bomba di energia!

Ecco com’è la tua personalità se dormi in posizione fetale

Dormire in questa posizione ricorda il neonato ancora nella pancia della mamma. Dunque, se ti riposi in questo modo, vuol dire che sei in cerca di cure e protezione. Forse è un periodo in cui ti senti solo, incerto, troppo fragile. E cerchi riparo proprio mentre sei nel tuo letto. L’ansia fa parte delle tue giornate, soprattutto quando devi affrontare degli ostacoli che sembrano insormontabili.

Come evitare queste sensazioni? Occupa il tuo tempo con attività che ti piacciono. Cerca una passione in cui riversare tutte le tue emozioni!

Posizione supina, ecco chi sei

Si dice che la posizione supina sia quella assunta da tutti i leader. Chi dorme così ama prendere decisioni e caricarsi di responsabilità. Quindi, se ti riconosci in questo modo di dormire, sei sicuramente un’ottima guida per le persone che hai intorno. Credi che l’ordine sia fondamentale e sei una persona molto attenta ai dettagli. La testardaggine fa parte di te e, a volte, rischi addirittura di sembrare arrogante a causa della forza con cui esponi le tue convinzioni.