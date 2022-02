Ogni giorno per una corretta alimentazione i nostri pasti dovrebbero essere distribuiti in cinque momenti diversi. A partire dalla colazione, siamo soliti poi mangiare a pranzo e a cena. Per ricaricarci e non arrivare troppo affamati ai due pasti principali, i nutrizionisti consiglierebbero di effettuare anche degli spuntini leggeri. In questo modo, inoltre, potremmo assumere più porzioni di frutta e verdura, garantendo un giusto apporto di elementi come vitamine, fibre e minerali. Sappiamo che molti cibi contengono anche proteine. Questi componenti sarebbero utili per riparare i tessuti, regolare il metabolismo, proteggere l’organismo, trasportare molecole nel sangue e tanto altro.

Le proteine si distinguono in animali e vegetali. Si trovano, con valore biologico diverso, in carni e pesci, ma anche nei legumi, nei cereali, nella frutta secca e addirittura nei semi, come quelli di girasole, lino, zucca. Un eccesso di questi alimenti potrebbe causare disturbi ai reni e al fegato. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, assumendo integratori senza il consiglio di un medico, durante un’attività sportiva e gli allenamenti coi in pesi per voler aumentare la massa muscolare.

Scopriamo quante proteine assumere al giorno e 2 ricette con lenticchie, fagioli e altro che contengono quelle vegetali

Il fabbisogno di sicurezza di 0,75 g per chilo di peso fissato dall’Oms può essere aumentato a 1 g, abbinando fonti proteiche diverse, come legumi e cereali. Ecco, ad esempio, la minestra di riso e lenticchie.

Per 4 persone, cuocere 150 grammi di lenticchie, già ammollate, in acqua salata. Tritare uno spicchio d’aglio, del prezzemolo, sbriciolare 200 grammi di tofu e far riscaldare in una pentola 80 ml di olio extravergine d’oliva e altrettanto di acqua. Versarvi il trito e il tofu, aggiungervi 4 pomodori tagliati a pezzi, salare e aggiungere dell’acqua. Al bollore, unirvi 350 grammi di riso e lasciare cuocere. Mescolare col riso le lenticchie cotte e servire.

Pasta e fagioli per 4 persone

Cuocere in acqua salata 200 grammi di fagioli già ammollati. Scaldare in una padella un po’ di olio, aggiungere uno spicchio di aglio e prezzemolo tritati. Versarvi 60 grammi di salsa di pomodoro e un po’ di acqua di cottura. Al bollore, unire tutto ai fagioli. Cuocere 200 grammi di pasta corta, poi versarla nella pentola in cui ci sono i legumi, aggiungere sale, pepe e olio di oliva e servire. Se scopriamo quante proteine assumere al giorno e dove trovarle, potremo fare dei piatti davvero buoni e utili.