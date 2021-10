Qualcuno dovrebbe sapere che l’autunno non porta tristezza e assenza di colori nel giardino. Infatti, anche in autunno vi sono specie di fiori, che non hanno niente da invidiare alla stagione estiva. Non a caso, le temperature sono ancora miti, c’è una buona umidità e le radiazioni solari sono moderate. Ciò premesso, scopriamo quali sono le più belle fioriture di ottobre che renderanno il nostro giardino ancora coloratissimo. Anzitutto, dobbiamo avere in casa le Fucsie, che non sono solo piante da interno. In particolare, esiste una specie di Fucsie, dette Hardy, che sono particolarmente indicate per l’esterno. Ciò, soprattutto in luoghi dove le temperature invernali non sono rigide. Questa pianta ha un fiore pendulo, molto semplice e piccolo, con rami rossi e foglie di colore verde scuro. Il fiore è di un bianco pallido, con venature verdi o gialle. La campana centrale, invece è di un bel viola tenue e gli stami, più lunghi della corolla, sono rosa con antere rosso porpora.

Altre belle fioriture di ottobre

Tra le fioriture di ottobre, gli astri sono tra le più allegre e colorate. La loro fioritura inizia a settembre e si prolunga con le varietà più tardive fino a novembre. Oggi, inoltre, le specie coltivate sono numerosissime ed esistono anche molti ibridi. Si tratta di piante che non hanno bisogno di grandi cure. Infatti, per mantenere i cespi folti e vitali basta distribuire il terricciato due volte l’anno: in primavera e in autunno. Poi, bisogna innaffiarla almeno una volta a settimana. I suoi fiori sono coloratissimi, con tonalità che vanno dal rosa al viola e somigliano a piccole margherite. Crescono in cespugli quindi se tenute in giardino, gli regalano un grande tocco di vivacità e colore.

Altro fiore che possiamo coltivare ad ottobre, è la Dalia, originaria del Messico. Essa inizia a fiorire in estate ma se ben tenuta ed innaffiata con regolarità, continua a fare fiori. Si tratta di un fiore che, negli ultimi anni, ha avuto un grande successo in quanto ne è aumentata la richiesta. La sua caratteristica principale è la bellezza del fiore che si erge su steli lunghi e dritti, un pò legnosi. I fiori sono di diverse specie ma tutti coloratissimi e ricchi di petali, ideali per adorare giardini e terrazzi. È una pianta che va innaffiata abbondantemente e ama gli ambienti soleggiati. Insomma, con queste tre indicazioni soltanto, possiamo rendere il nostro giardino autunnale allegro e colorato. Il tutto, senza dover guardare all’estate con malinconia ma continuando il tripudio di colori, proprio delle precedenti stagioni.