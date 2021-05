È davvero un peccato dover sprecare cibi cotti, la fatica e l’impegno per cucinare alimenti anche più complessi, non devono essere gettati al vento. Congelare non significa solo poter conservare per mesi pietanze già cotte, ma mantiene a lungo invariato lo stato di alcuni prodotti. Inoltre permette di poter usufruire di cibi fuori stagione quando ne abbiamo voglia. Possedere un buon freezer o un pozzetto può dare tante soddisfazioni e renderà più veloce e semplice la preparazione di pranzi e cene.

Scopriamo quali alimenti che molti pensavano di non poter conservare si possono invece congelare in tutta tranquillità.

Dopo avere preparato la ricetta dei calzoni farciti, una volta fritti e freddati, si potranno mettere in un contenitore metallico con il coperchio e congelati. Potranno stare comodamente nel freezer fino a 3 mesi, una volta scongelati si dovranno scaldare in forno. Ma si potranno congelare altre golose ricette: asparagi, alici e finocchi gratinati, involtini di pesce e polpette ricotta e spinaci. Si potranno consumare entro 2 mesi, semplicemente scongelandoli e riscaldandoli in forno preriscaldato. Stessa modalità potrà essere impiegata per gustose torte dolci, dopo che si saranno raffreddate si conserveranno ben sigillate nella pellicola fino a 3 mesi.

Alimenti crudi

Congelare in maniera corretta le torte salate e i fagottini ripieni, realizzati con la pasta sfoglia, è possibile. Bisognerà inizialmente cucinare le verdure o la carne utilizzati per il ripieno e farli raffreddare. Stendere la pasta sfoglia, intera o a quadratini, e versare la farcitura. Chiudere la torta salata o i fagottini bagnando gli orli con un po’ d’acqua e inserirli in un recipiente o sacchetto da freezer. Potranno essere conservati fino a 2 mesi. Basterà poi scongelarli, spennellarli con un tuorlo e passarli in forno a 180° per 20-30 minuti, a seconda delle dimensioni.

Altri prodotti

Se si desidera tenere per qualche mese in più le uova, pronte all’uso, si dovranno togliere dal guscio e inserire in appositi sacchettini e riposti in freezer. Via libera anche a formaggi di tutti i tipi, agrumi sbucciati, caffè e confettura, per poterli assaporare anche a distanza di mesi senza rovinarli.

È importante farlo nel modo giusto, e in questo potrebbe essere utile conoscere alcune regole basilari.