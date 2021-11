Alcuni dicono che “all’amore non si comanda”, ad intendere che in quest’ambito, non ci sono regole. Eppure, non possiamo negare che ci sono persone con cui andiamo più d’accordo che con altre. Quindi, evidentemente, a lungo, andare la compatibilità caratteriale, finisce per incidere sul rapporto. Sicché, dobbiamo sapere che, secondo lo zodiaco, ci sono coppie di segni destinate a durare più di altre. Ma, ci chiediamo: “ è davvero possibile scegliere l’anima gemella in base alla data di nascita?”. Ebbene, per chi risponde positivamente a questa domanda, si prospettano gli scenari che vedremo.

Quindi, scopriamo quale segno zodiacale è l’altra parte della mela che ci manca per essere una coppia perfetta. Primo accoppiamento: Leone e Bilancia. Perché? Ebbene, si tratta di due segni che si completano a vicenda, in quanto entrambi buoni comunicatori. Inoltre, amano trascorrere del tempo in compagnia e, insieme, si sentono liberi di esprimersi.

Ariete e Acquario, in quanto sono due segni intraprendenti e quindi una relazione tra loro sarà sempre emozionante. Inoltre, sono entrambi creativi e nutrono una profonda ammirazione reciproca.

Ariete e Cancro. In questo caso, il secondo è molto attratto dal carattere coraggioso ed energico dell’Ariete. Grazie a questo connubio, inoltre, imparerà ad essere anche lui indipendente.

Toro e Cancro, sono segni molto empatici. Ciò in quanto il Cancro è leale, affettuoso e si presenta come un valido sostegno emotivo per il proprio compagno. Inoltre, ad entrambi piace la casa, la stabilità e la famiglia. Quindi, ameranno trascorrere insieme serate tranquille davanti ad un film o al camino.

Toro e Capricorno. Questi due segni, si rispettano a vicenda e si capiscono al volo. Quindi, vanno d’accordo perché sono sulla stessa linea d’onda in tantissime occasioni.

Cancro e Pesci, entrambi segni d’acqua. Sono compatibili, perché sono particolarmente sensibili alle necessità del partner. Infatti, sono entrambi profondamente sentimentali e amorevoli, attenti a non ferirsi e a prendersi cura l’uno dell’altro.

Altre destinate a durare

Altro perfetta accoppiata è: Leone e Sagittario, perché entrambi ottimisti e generosi ma anche inclini al divertimento. In più, il Sagittario sa rispettare la voglia di centralità del primo e gli garantisce autonomia e indipendenza.

Leone e Scorpione. Anche qui, strano a dirsi, la relazione può essere magnifica. Infatti, nonostante gli eccessi reciproci, i due segni si compensano. Lo Scorpione è, normalmente, provocatorio e geloso ma il Leone vede questi eccessi come un tributo alla sua importanza. Tuttavia, sono entrambi molto leali e determinati, quindi c’è la giusta adrenalina per alimentare il rapporto.

Vergine e Capricorno. La prima, riflessiva, tranquilla e vulnerabile è un segno difficile da capire. Tuttavia, il Capricorno è in grado di far uscire il meglio dal suo partner, portandolo ad aprirsi in modo naturale.

