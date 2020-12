Le feste si avvicinano e in tutte le case si pensa già da tempo a cosa portare in tavola.

Ma c’è anche un’altra cosa che attanaglia soprattutto la mente dei più attenti alla linea: come farò a non ingrassare? Abbiamo già parlato in un precedente articolo di come restare in forma anche durante le feste natalizie. Adesso ci occuperemo di come mantenere la linea gli altri 360 giorni l’anno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La dieta inizia al supermercato. Nessuna frase fu più vera. È inutile sottoporsi a rigidi regimi alimentari a base di zucchine lesse e carote bollite se poi il nostro freezer è stracolmo di gelato. Cadere in tentazione è più facile di quanto si crede e bisognerebbe proprio evitare di farsi tentare.

Scopriamo perché la dieta inizia al supermercato: cosa comprare

Iniziamo col dire cosa non comprare. Patatine, merendine, biscotti ipercalorici, barrette di cioccolato e simili sono assolutamente da scartare.

Pensare e convincersi che “tanto resisterò” è quanto di più sbagliato si possa fare. La sfida è assai dura.

E poi, perché mai dovremmo soffrire mangiando la nostra insipida insalata quando a pochi metri c’è un barattolo di Nutella? Quel barattolo sa molto di diavolo tentatore a cui è difficile resistere.

Una volta detto cosa non comprare, vediamo invece cosa dovremmo comprare.

Mangiare bene non è poi così male

Se la dieta inizia al supermercato, non possiamo non iniziare col reparto frutta e verdura. Tanto detestato, questo reparto appare come un luogo triste da cui scappare. Saremo contenti di scoprire che non è così. Frutta e verdura di stagione non sono soltanto salutari ed economici, ma anche estremamente gustosi.

Pensiamo ad un risotto alla zucca o ai funghi, così come ad un contorno di verdure grigliate come zucchine, melanzane e pomodoro. O ancora si pensi ad una macedonia di frutta fresca con una punta di maraschino.

Oltre a frutta e verdura, via libera al pesce anche in scatola come tonno e sgombro, al pollo e alla carne bianca. Sì anche a uova e carne rossa, ma con moderazione.

Via libera anche alla pasta, sebbene tanti nutrizionisti la eliminino dalle diete. Se mangiata con moderazione e con condimenti leggeri, come una semplice salsa di pomodoro, non vi è alcun problema.

Sbizzarrirsi al supermercato e in cucina

Il segreto di una dieta che ci permette di dimagrire senza rinunciare al gusto sta nella varietà. Varietà di prodotti e dei modi in cui cucinarli. Ecco perché sbizzarrirsi è la parola d’ordine. Un alimento non è buono solo se grasso e ipercalorico, ma anche e soprattutto se è ben cucinato. Così delle semplici patate possono diventare un contorno o addirittura un primo piatto ideale. Magari aggiungendo degli aromi e delle spezie particolari che possiamo trovare solo in alcuni mercati orientali. Bastano soltanto un po’ di fantasia e di creatività ed ecco che scopriamo perché la dieta inizia al supermercato.