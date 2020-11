A volte i cani sembrano avere una predilezione per oggetti e cose repellenti e disgustose. Non essendo umani, i cani hanno un’altra percezione degli odori. Spesso è questa la ragione delle loro strane scelte e gesti innati.

Un esempio lampante sono i calzini che cuccioli e cani adulti sembrano amare alla follia. Il calzino non è sicuramente commestibile, né ha una consistenza che invita a mordicchiarlo. E allora quale sarà la risposta all’interesse del cane per le calze del suo padrone? Scopriamo perché i cani hanno una vera passione per i calzini e li rubano ai padroni.

Nei panni del cane

Le ragioni della passione del cane per questo indumento umano possono essere molteplici. Rubare, masticare e, in rari casi, anche mangiare un calzino usato è un comportamento naturale dei cani sebbene poco accettato dagli umani.

L’incentivo ad accaparrarsi il calzino di turno non dipende certo da mancanza di cibo. Un cucciolo potrebbe scegliere il calzino come gioco e masticarlo per farsi i denti. L’odore forte dell’indumento gli ricorderà il padrone e sarà un incentivo nella scelta. Inoltre, masticare un calzino pare sia piacevole per i cane che, come una chewing gum, prova un senso di relax.

Se il cane si annoia, non trova altro da fare che usare ciò che ha attorno per trascorrere il tempo, il calzino è un oggetto perfetto. Calze, ciabatte, scarpe, cappotti, tutto può diventare una distrazione, specialmente se sono cose che hanno l’odore del padrone. In questo caso basterà far fare più attività fisica al cane, così che impegni la sua energia in qualcosa d’altro.

Scopriamo perchè i cani hanno una vera passione per i calzini e li rubano ai padroni. Una risposta è “per amore”. Come si diceva prima, ogni oggetto su cui resti impresso l’odore dell’umano amato è un toccasana per i cane contro nostalgia e senso dell’abbandono.

Il calzino sporco sostituisce il padrone in sua assenza e fa sentire meno solitudine al cane.

La soluzione in questo caso è lasciare al cane uno straccio vecchio che abbia l’odore del suo amato padrone. Per salvare indumenti, scarpe, e soprattutto calzini, basta riporli a dovere dove il cane non può trovarli.